Историческая медаль: Миронюк выиграла серебро чемпионата Европы в Базеле

Украинская фехтовальщица Дария Миронюк завоевала серебряную медаль в рапире на чемпионате Европы в Базеле, Швейцария.

В 1/4 финала Дарья прошла еще одну украинку Алину Полозюк (15:13), а в полуфинале уверенно победила действующую чемпионку Европейских игр-2023 Юлию Валчик-Климашик (15:11).

В решающем поединке Миронюк имела преимущество 10:6, но из-за недостатка опыта все же уступила итальянке Ариане Эрриго со счетом 10:15.

Это вторая медаль чемпионата Европы в истории украинской женской рапиры. До этого сойти на пьедестал континентального первенства удавалось только Ольге Лелейко, которая в 2007 году выиграла бронзу.

Напомним, в начале мая украинские рапиристки завоевали историческую бронзу на Кубке мира в Гонконге.