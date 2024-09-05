На войне погиб фехтовальщик Игорь Храмцов

В боях за Украину погиб многократный победитель и призер чемпионатов Украины по фехтованию Игорь Храмцов. Ему было 52 года.

Об этом сообщила Федерация фехтования Украины.

Павший герой вступил в ряды Национальной гвардии Украины еще в марте 2022 года. Под Покровском Игорь получил тяжелое ранение. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У мужчины остались жена и двое детей.

Еще при УССР Игорь Храмцов получил звание мастера спорта. Он был воспитанником николаевской школы рапирного фехтования.