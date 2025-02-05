Бежура была признана лучшей спортсменкой января по версии НОК Украины
Украинская фехтовальщица Джоан Фейби Бежура своими удачными выступлениями на соревнованиях заслужила звание лучшей спортсменки в январе 2025 года по версии Национального олимпийского комитета Украины.
Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.
В конце января 33-летняя украинка завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при Дохи. Для Джоан эта награда стала первой на уровне Гран-при в карьере.
Экспертная комиссия НОК определила лауреатов конкурса лучших спортсменов и тренеров месяца в Украине.
В то время, как Бежура выиграла звание лучшей спортсменки, ее личный наставник Михаил Подольский был признан лучшим тренером января-2025.
Также отмечается, что за "весомый вклад в подготовку лучшей спортсменки месяца" награды получат Федерация фехтования Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных сил Украины.
За триумф в конкурсе победители получат денежные премии, эксклюзивные статуэтки и памятные плакетки от НОК Украины.
Ранее стало известно, что Катерина Табашник победила на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту.