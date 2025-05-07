Международная федерация фехтования допустила "нейтральных атлетов" к участию в командных соревнованиях

Международная федерация фехтования (Federation Internationale d'Escrime) допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом говорится в пресс-релизе FIE.

Первым соревнованием, на которое они будут допущены, станет чемпионат Европы-2025. Континентальное первенство пройдет в итальянском городе Генуя с 14 по 19 июня.

"Нейтральным командам, состоящим из спортсменов, которым Исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус, будет разрешено участвовать в командных соревнованиях FIE среди взрослых, начиная с чемпионата Европы в 2025 году. Нейтральные команды будут выступать под флагом FIE", – говорится в заявлении организации.

Ранее на международных турнирах россияне имели право участвовать в личных соревнованиях, допускали участие российских команд среди юниоров.

Напомним, на ЧМ-2023 украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали, поскольку она не пожала руку Анне Смирновой, которую одолела на старте турнира (15:7).

Представительница Украины подала апелляцию. За нее даже публично вступилось Министерство обороны Украины. Впоследствии дисквалификацию все же отменили.