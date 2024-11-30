Больше нет слов: Харлан – об избрании Усманова президентом Международной федерации фехтования

Ольга Харлан Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на избрание россиянина Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.

Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру". 120 федераций… Это много. Итак. Большое разочарование. Больше нет слов", – написала Харлан.

Напомним, выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его оппонент – президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг – 26.