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Больше нет слов: Харлан – об избрании Усманова президентом Международной федерации фехтования

Олександр Булава — 30 ноября 2024, 14:20
Больше нет слов: Харлан – об избрании Усманова президентом Международной федерации фехтования
Ольга Харлан
Getty Images

Ольга Харлан Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на избрание россиянина Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.

Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру".

120 федераций… Это много. Итак. Большое разочарование. Больше нет слов", – написала Харлан.

Напомним, выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его оппонент – президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг – 26.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Усманов покинул пост президента организации в 2022 году после того, как попал в санкционный список Европейского Союза и Великобритании. Он возглавлял федерацию с 2008 года.
фехтування Ольга Харлан

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