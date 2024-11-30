Больше нет слов: Харлан – об избрании Усманова президентом Международной федерации фехтования
Ольга Харлан
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Ольга Харлан Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на избрание россиянина Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования.
Об этом спортсменка рассказала в Instagram.
"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру".
120 федераций… Это много. Итак. Большое разочарование. Больше нет слов", – написала Харлан.
Напомним, выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его оппонент – президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг – 26.
Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Усманов покинул пост президента организации в 2022 году после того, как попал в санкционный список Европейского Союза и Великобритании. Он возглавлял федерацию с 2008 года.