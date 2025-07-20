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Шутка или реальность? Харлан в честь победы Усика объявила о готовности принять участие в Олимпиаде

Богдан Войченко — 20 июля 2025, 02:38
Шутка или реальность? Харлан в честь победы Усика объявила о готовности принять участие в Олимпиаде
Харлан та Усик
Офіс президента України

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отреагировала на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, сделав сенсационное заявление.

Олимпийская чемпионка вдохновилась победой соотечественника, задумавшись об участии в шестых для себя Играх, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.

"Я вот смотрю на Саню и думаю, что может все же "гоу" на шестые Олимпийские игры?" – написала в соцсетях Ольга.

Отметим, в 2028 году Харлан будет 38 лет. Именно в таком возрасте Усик одержал убедительную победу над Дюбуа, став абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Эта победа помогла украинцу войти в историю, установив уникальное достижение.

На "Чемпионе" также доступен видеообзор поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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