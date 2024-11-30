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Федерация фехтования Украины отреагировала на решение конгресса избрать президентом FIE россиянина Усманова

Олексій Мурзак — 30 ноября 2024, 17:42
Федерация фехтования Украины отреагировала на решение конгресса избрать президентом FIE россиянина Усманова

Федерация фехтования Украины и все украинское фехтовальное сообщество возмущены решением Конгресса Международной федерации фехтования об избрании президентом FIE российского олигарха Алишера Усманова.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ФФУ.

Там отметили, что назначение местом проведения Конгресса город Ташкент, Узбекистан – родины Усманова, преждевременное распространение руководством FIE письма, о поддержке Усманова более 100 национальными федерациями свидетельствовало о заранее написанном сценарии.

"Федерация фехтования Украины уже давно поняла, что апеллирование к совести, человечности не производит на иностранных спортивных функционеров никакого влияния. Следовательно, кроме протестов, на все незаконные и аморальные действия ФФУ реагирует в юридической плоскости и будет продолжать действовать именно так. Эти действия обеспечили участие наших спортсменок на Олимпиаде и отсутствие там россиян.

На срочном заседании уже созванного президиума Федерации и после консультаций со спортсменами, тренерами, Национальным олимпийским комитетом, Министерством молодежи и спорта Украины будут определены наши дальнейшие шаги. Федерация фехтования Украины и дальше будет бороться за правду, справедливость, каждого украинского фехтовальщика", – говорится в заявлении.

Напомним, выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его оппонент – президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг – 26.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Усманов покинул пост президента организации в 2022 году после того, как попал в санкционный список Европейского Союза и Великобритании. Он возглавлял федерацию с 2008 года.
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