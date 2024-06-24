Уже можете оставить главного тренера: Миколенко рассказал о своем состоянии перед матчем с Бельгией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе.

Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Здравствуйте. Вы уже можете оставить главного тренера — я тренируюсь с командой полных два дня. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле и в обычном режиме готовлюсь к матчу с Бельгией", — сказал Миколенко.

Решающий поединок группового этапа Евро-2024 против Бельгии состоится в среду, 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.