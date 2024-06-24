У Степаненко накипело из-за вопроса о завершении карьеры: А почему не говорят, что мне 34, когда мы обыгрывали Барселону?

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что люди и журналисты зря отправляют его на пенсию.

По этой теме вицекапитан национальной команды высказался на пресс-конференции.

"Хочу уже по этой теме расставить точки над "и" , чтобы все было понятно. Смотрите, когда человеку за 30, все начинают говорить, что он старый в футболе. И оно берется откуда-то с неба, я не знаю. Но на что смотрю я. Я не слушаю, что говорят, пишут.

У меня есть своя голова, я работаю.

Мы ежедневно бегаем с датчиками, показывающими физическое состояние в игре, тренировке, где угодно. И когда смотришь на эти датчики после игры – там все ясно. Там ты никого не сможешь обмануть, обмануть и что-нибудь сделать.

Поэтому, когда люди реагируют на результат, команда проигрывает - "Все, Степаненко старый". А почему не говорят, что мне 34, когда мы обыгрывали Барселону? Когда играли с Англией, Италией – мне тоже было 34 года. А что изменилось? Я этого не понимаю. Последние полгода были для меня не очень удачными, потому что у меня были травмы? Окей, нет вопросов.

Но ведь никто не видит, что после каждой игры, в которой я не играл в чемпионате Украины, я прихожу домой, становлюсь на дорожку и бегу 12 километров. Для того чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть – чтобы я был на том уровне, на котором я должен быть. Это главное – не то, что говорят, а то, что делаешь», – сказал Степаненко.