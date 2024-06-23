Германия вырвала ничью со Швейцарией и сохранила лидерство в группе Евро-2024

Сборная Швейцарии расписала ничью с Германией в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Поединок завершился со счётом 1:1.

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Первый опасный момент создала "бундестим". На 17-й минуте Роберт Андрих нанес точный удар с дальнего расстояния и не оставил шансов для Янна Зоммера. Однако после просмотра видеоповтора забитый мяч не был засчитан из-за фола в атаке Джамала Мусиалы.

При довольно спокойной игре, швейцарцы неожиданно открыли счет в матче. На 28 минуте Ремо Фройлер нашел в штрафной открытого Дана Ндое, который в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Фото: УЕФА

Во втором тайме хозяева турнира, ожидаемо, начали доминировать и давить на ворота швейцарцев. Однако нельзя сказать, что "бундестим" удалось создать много опасных моментов.

На 70 минуте немцы создали по-настоящему голевой эпизод, когда Мануэль Аканджи заблокировал удар Йозуа Киммиха во вратарской.

Все шло к финальному свисту, однако немцы все-таки сказали последнее слово. На 90+2 минуте Никлас Фюллькруг забил головой в левую девятку и вырвал ничью.

Фото: УЕФА

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа A, 23 июня

Швейцария - Германия 1:1 (1:0)

Голы : 1:0 - Ндое 28, 1:1 - Фюллькруг 90+2

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригес, Ндое, Эбишер, Слой, Ридер.

Германия: Нойер, Рюдигер, Та (Шлоттербек 61), Киммих, Гаверц, Кроос, Мусиала, Вирц, Миттельштадт (Раум 61), Гюндоган, Андрих.

Предупреждение : Ндое 25 - Та 39

Германия завоевала первое место в группе A. На стадии 1/8 финала хозяева турнира сыграют против второй команды квартета C (Англия, Дания, Словения, Сербия).

Со своей стороны Швейцария начнет плей-офф с матча против второй команды группы B (Испания, Италия, Албания, Хорватия).