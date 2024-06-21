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Яремчук опередил Ребров в списке лучших бомбардиров сборной Украины

Олександр Булава — 21 июня, 17:59
Яремчук опередил Ребров в списке лучших бомбардиров сборной Украины

Украинский нападающий Роман Яремчук забил 16-й гол за сборную Украины по футболу.

Форвард отличился голом в ворота национальной команды Словакии (2:1) во втором туре Евро-2024. Для него этот мяч стал третьим на континентальном первенстве. По этому показателю он обошел Андрея Шевченко (2 гола на Евро).

Всего на счету нападающего 16 голов в 52 поединках. В рейтинге бомбардиров "сине-желтых" он обошел Сергея Реброва (15 голов) и занимает четвертое место.

Напомним, Украина одержала волевую победу над Словакией во втором туре Евро-2024. В следующем, решающем туре, Украина сыграет с Бельгией.

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