Владелец NAVI и GSC Game World стал президентом федерации киберспорта Украины

Владелец киберспортивной организации Natus Vincere и компьютерной студии GSC Game World Максим Криппа стал президентом федерации киберспорта Украины.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Также произошли и другие изменения в руководстве, в частности, исполнительным директором стал Андрей Грищенко, который на сайте NAVI указан руководителем фан-клуба.

Членами правления также стали: Виталий Волочай, Евгений Золотарев, Алексей Кучеров, Андрей Городенский, Михаил Зверев.

Золотарев – гендиректор NAVI, Кучеров – операционный директор NAVI, Городенский – тренер NAVI по CS2, Волочай – соучредитель Maincast и известный спортивный комментатор, Зверев – комментатор Maincast.

В четверг, 12 июня, украинская киберспортивная организация Natus Vincere стартует на самом престижном турнире сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Соперником будет белорусская организация Nemiga, в составе которой выступает трое россиян.