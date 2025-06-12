Владелец NAVI и GSC Game World стал президентом федерации киберспорта Украины
Владелец киберспортивной организации Natus Vincere и компьютерной студии GSC Game World Максим Криппа стал президентом федерации киберспорта Украины.
Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Также произошли и другие изменения в руководстве, в частности, исполнительным директором стал Андрей Грищенко, который на сайте NAVI указан руководителем фан-клуба.
Членами правления также стали: Виталий Волочай, Евгений Золотарев, Алексей Кучеров, Андрей Городенский, Михаил Зверев.
Золотарев – гендиректор NAVI, Кучеров – операционный директор NAVI, Городенский – тренер NAVI по CS2, Волочай – соучредитель Maincast и известный спортивный комментатор, Зверев – комментатор Maincast.
В четверг, 12 июня, украинская киберспортивная организация Natus Vincere стартует на самом престижном турнире сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Соперником будет белорусская организация Nemiga, в составе которой выступает трое россиян.