Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Киберспорт

Владелец NAVI и GSC Game World стал президентом федерации киберспорта Украины

Олексій Мурзак — 12 июня 2025, 19:11
Владелец NAVI и GSC Game World стал президентом федерации киберспорта Украины
Федерація кіберспорту України

Владелец киберспортивной организации Natus Vincere и компьютерной студии GSC Game World Максим Криппа стал президентом федерации киберспорта Украины.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Также произошли и другие изменения в руководстве, в частности, исполнительным директором стал Андрей Грищенко, который на сайте NAVI указан руководителем фан-клуба.

Членами правления также стали: Виталий Волочай, Евгений Золотарев, Алексей Кучеров, Андрей Городенский, Михаил Зверев.

Золотарев – гендиректор NAVI, Кучеров – операционный директор NAVI, Городенский – тренер NAVI по CS2, Волочай – соучредитель Maincast и известный спортивный комментатор, Зверев – комментатор Maincast.

В четверг, 12 июня, украинская киберспортивная организация Natus Vincere стартует на самом престижном турнире сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Соперником будет белорусская организация Nemiga, в составе которой выступает трое россиян.

Navi

Лучшая украинская команда NAVI стартует на Мейджоре: соперниками будут россияне
Лидер украинской команды NAVI объяснил серьезный спад в качестве игры
Учимся понимать Counter-Strike 2. Эйс, клатч, rush B и другие нюансы самой популярной кибердисциплины в Украине
NAVI проиграли The MongolZ и не смогли сразу выйти в плей-офф престижного турнира
У NAVI проблемы: команда с трудом одолела MIBR на престижном турнире IEM Melbourne 2025

Последние новости