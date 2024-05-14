Последствия безумного падения: Monte продолжают поиск основного состава

Этот год начинался для Monte с 6-го места в мировом рейтинге лучших организаций по Counter-Strike 2. Однако затем случилась неприятность, и украинская команда вылетела из отборочного турнира на первый Major по обновленной игре, который проходил в Копенгагене.

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После такой неудачи коллектив покинули двое игроков. Один из лидеров команды Виктор "sdy" Оруджев первым вышел из состава и до сих пор находится в поиске новой команды, а вот Александр "br0" Бро перешел в родную Astralis.

Thank you for everything, @br0CSGO ❤️

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Today our bro - br0 is leaving our roster. It was a cool and full of pleasant moments journey together. Our first LAN victory was with you, so you will forever be a part of the #MonteGang

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Your dream has come true - now you are part of… pic.twitter.com/Aq46Rhr7Vo — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) February 29, 2024

Поиск замены длился около месяца, на просмотре было несколько украинских киберспортсменов, но в итоге выбор пал на игроков академического состава Monte литовца Гитиса "ryu" Глушаускаса и британца Джека "Gizmy" фон Шпрекельсена.

К сожалению, с новыми игроками в составе у команды началась серия неудачных результатов. Они провалили несколько турниров подряд, среди которых самым большим разочарованием стало последнее место на престижном турнире в Бразилии.

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И хотя недавнее соревнование, в котором участвовал украинский коллектив, можно считать удачным по результату, то об игре так не скажешь. Да, Monte вышли в плей-офф и даже навязали серьезную борьбу топ-1 команде мира, однако в группе украинцы уступили Liquid и без шансов проиграли ENCE, обыграв лишь бразильскую FURIA и дважды российскую FORZE. Все эти организации находились в далеко не лучшем состоянии, однако у украинцев с ними возникали серьезные проблемы.

Не удивительно, что после этого турнира Monte объявили об изменениях в ростере. Сперва команда вернула "ryu" в академку, а позже к нему присоединился и "Gizmy".

Thanks @Gizmyyy for your hard work and help 🫡



Jack will continue to show cool highlights in the #MonteGen academy roster pic.twitter.com/UXu7LocgeS — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) May 13, 2024

После этого сразу появились различные слухи о новичках коллектива. Внимательные люди заметили, что в тренировочной комнате украинцев появились словак Мартин "STYKO" Стик и француз Али "hAdji" Хайнусс, которые на тот момент находились без команды.

И вот на официальном канале Monte в ютубе появился долгожданный анонс, в котором они объявили, что новым игроком таки станет Мартин.

Актуальный состав Monte по Counter-Strike 2

Владимир "Woro2K" Велетнюк (Украина)

Сергей "DemQQ" Демченко (Украина)

Симон "kRasSnaL" Мрожек (Польша)

Мартин "STYKO" Стык (Словакия)

Сергей "lmbt" Бежанов (Украина, тренер)

Если говорить об этом новичке, то стоит добавить, что его статистика выглядит довольно неплохой. Он имеет средние показатели ключевых характеристик. И в частности, по ним он превосходит что "ryu", что "Gizmy". До мая 2024 года он выступал за норвежскую команду Apeks.

Что ж, менее чем через сутки коллективу из Монастырища предстоит игра на европейском RES Regional Series 4 против российской DMS (в составе которых выступает украинец Виталий "sFade8" Марушка), и до этого времени они должны определиться с последним участником команды.

Надеемся, что в новом составе украинская команда сможет достичь новых вершин. А мы будем внимательно следить и болеть за Monte.