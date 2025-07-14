В шаге от трофея. Сборная Украины проиграла Литве в финале чемпионата Европы

Сборная Украины по Counter-Strike 2, которая представлена составом Team Next Level, не сумела победить Литву в финале чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

Литовский коллектив без проблем забрал свою карту Nuke. На выборе соперника (Anubis) украинцы были близки, чтобы выиграть, но после смены сторон позволили сопернику отыграться и перевести игру в овертаймы.

В дополнительных раундах литовцы уверенно забрали матч и стали чемпионами Европы. Из интересного, в составе победителей играют два игрока из украинской команды Monte: Гитис "ryu" Глушаускас и Ауримас "Bymas" Пипирас (покинул клуб недавно).

За второе место украинская команда получила 8 837 долларов призовых. Литва же получила 14 728 долларов.

EEF European Esports Championship 2025

Counter-Strike 2

Финал, 13 июля

Украина – Литва 0:2 (Nuke 9:13, Anubis 12:16)

Заметим, что ранее организация Team Next Level стала победителем онлайн-турнира The Proving Grounds Season 1, который спонсировал российский букмекер BetBoom, что даже открывал точку в оккупированном Крыму.

За эту победу украинская команда получила от организаторов 38,5 тысяч долларов. Их команда пожертвует на поддержку ВСУ.