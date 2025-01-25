NAVI дважды совершили камбэк и вышли в полуфинал BLAST Bounty 2025

Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere (3) по Counter-Strike 2 провел четвертьфинальный поединок престижного турнира BLAST Bounty 2025 Season 1 против Pain (12).

"Рожденные побеждать" обыграли бразильский коллектив со счетом 2:1 и квалифицировались в 1/2 финала соревнований.

На первой карте, Dust 2, которая была выбором бразильцев, NAVI совершили героический камбэк и вернулись со счета 8:11. Переведя игру в овертайм украинская команда проиграла всего один раунд и забрала эту карту себе.

Пиком "рожденных побеждать" был Nuke, на котором неожиданно легко победили игроки Pain, Natus Vincere удосужились забрать всего 7 раундов. Также тяжело начиналась для украинской команды и решающая карта, Mirage.

NAVI проиграли первые шесть раундов и казалось были близки к вылету, однако сумели собраться с силами и снова в дополнительных раундах вырвать победу.

За призовой фонд размером 500 тысяч долларов продолжают борьбу еще 3 команды. Кроме NAVI в полуфинал вышли G2, Eternal Fire и победители последнего Мажора Spirit.

Полуфинальные матчи состоятся уже сегодня, 25 января. G2 встретятся с Eternal Fire в 17:00, а Natus Vincere сыграют с Spirit в 20:00 по киевскому времени.

BLAST Bounty 2025 Season 1

Копенгаген, Дания

Призовой фонд – $500,00

Чвертьфинал, 24 января

Natus Vincere – Pain 2:1 (16:13 Dust 2, 7:13 Nuke, 16:13 Mirage)

Напомним, что недавно Natus Vincere были признаны лучшей командой 2024 года по Counter-Strike 2.