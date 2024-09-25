Astralis манипулировали правилами BLAST, что повлекло за собой бойкот других команд
Сегодня, 25 сентября, в столице Дании, Копенгагене, начнется престижный турнир по дисциплине Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.
Однако соревнования начались не с традиционных фотосессий, общением со СМИ и обсуждением фаворитов. Прогремел громкий скандал вокруг перехода Каспера "cadiaN" Меллера на место Александера "br0" Бро (в свое время выступавший за украинскую организацию Monte) в датской команде Astralis.
Дело в том, что менеджмент самого успешного клуба в истории CS (команда выиграла 4 Major-туринра подряд) решила манипулировать правилами, заявив, что "br0" заболел – это и дало право зарегистрировать "cadiN" в последний момент перед началом турнира, по истечении срока регистрации игроков.
Однако это противоречило заявлению агента Александера Бро, утверждавшего, что он полностью здоров и готов к выступлениям, а позже портал HLTV заявил, что датский ксер тренируется с ENCE, за который выступает украинский игрок Виктор SDY Оруджев.
Капитаны семи команд-участниц турнира собрались вместе и выразили протест из-за этой подозрительной замены. Чтобы привлечь внимание общественности к этому вопросу лидеры своих коллективов и авторитетные игроки Рассел "Twistzz" Ван Дулькен (Liquid), Алекси "Aleksib" Виролайнен (NAVI), Марко "Snappi" Пфайффер (Falcons), Дэн "apEX" Мадесклер (Vital) ), Януш "Snax" Погожельский (G2) и Финн "karrigan" Андерсен (FAZE) отказались участвовать в медиадне под предлогом болезни.
Также 34-летний "karrigan" передал открытое письмо с подписями семи из восьми капитанов, которые будут соревноваться на турнире (лидер российского состава Team Spirit Леонид "chopper" Вишняков подписал письмо, однако пришел на медиадень). В нем игроки выступили за честность турнира, напоминая о двух других случаях на предыдущих турнирах от BLAST, когда команды были вынуждены использовать тренеров вместо игроков, которые не могут присоединиться к команде из-за визовых проблем.
"Мы считаем, что к таким вопросам нельзя относиться легкомысленно", – говорится в заявлении.
BLAST требовал дополнительных разъяснений от Astralis по поводу ситуации, признав не тщательную проверку датской команды, однако решение турнирный оператор не изменил.
Уже в 13:00 украинская команда Natus Vincere начнет свой путь на уже ярком турнире, сыграв против организации из Судебной Аравии Falcons. Отметим, что в случае успешного прохождения Falcons украинская команда выйдет на победителя пары G2 – FAZE. В финале верхней сетки победитель отправится сразу в полуфинал, а проигравший в 1/4. Поражение отправит NAVI в нижнюю сетку, где у них будет шанс побороться за выход 1/4.
Подопечные Андрея "B1ad3" Городенского сразятся на осеннем BLAST-турнире за 200 000 долларов и путевку на BLAST Premier World Final 2024.
В преддверии "рождении побеждать" выиграли другой престижный турнир в CS 2 – ESL Pro League Season 20, проходивший на Мальте. После этого NAVI вернулись на первую строчку рейтинга HLTV, обойдя Vitality.