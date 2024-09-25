Astralis манипулировали правилами BLAST, что повлекло за собой бойкот других команд

Сегодня, 25 сентября, в столице Дании, Копенгагене, начнется престижный турнир по дисциплине Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Однако соревнования начались не с традиционных фотосессий, общением со СМИ и обсуждением фаворитов. Прогремел громкий скандал вокруг перехода Каспера "cadiaN" Меллера на место Александера "br0" Бро (в свое время выступавший за украинскую организацию Monte) в датской команде Astralis.

Дело в том, что менеджмент самого успешного клуба в истории CS (команда выиграла 4 Major-туринра подряд) решила манипулировать правилами, заявив, что "br0" заболел – это и дало право зарегистрировать "cadiN" в последний момент перед началом турнира, по истечении срока регистрации игроков.

Однако это противоречило заявлению агента Александера Бро, утверждавшего, что он полностью здоров и готов к выступлениям, а позже портал HLTV заявил, что датский ксер тренируется с ENCE, за который выступает украинский игрок Виктор SDY Оруджев.

Капитаны семи команд-участниц турнира собрались вместе и выразили протест из-за этой подозрительной замены. Чтобы привлечь внимание общественности к этому вопросу лидеры своих коллективов и авторитетные игроки Рассел "Twistzz⁠" Ван Дулькен (Liquid), Алекси "Aleksib" Виролайнен (NAVI), Марко "Snappi" Пфайффер (Falcons), Дэн "apEX" Мадесклер (Vital) ), Януш "Snax" Погожельский (G2) и Финн "karrigan" Андерсен (FAZE) отказались участвовать в медиадне под предлогом болезни.

Another captain is missing 🔎



Aleksib didn't join the rest of NAVI for the media day photoshoot... pic.twitter.com/feBvbyb1Tk — HLTV.org (@HLTVorg) September 24, 2024

Также 34-летний "karrigan" передал открытое письмо с подписями семи из восьми капитанов, которые будут соревноваться на турнире (лидер российского состава Team Spirit Леонид "chopper" Вишняков подписал письмо, однако пришел на медиадень). В нем игроки выступили за честность турнира, напоминая о двух других случаях на предыдущих турнирах от BLAST, когда команды были вынуждены использовать тренеров вместо игроков, которые не могут присоединиться к команде из-за визовых проблем.

"Мы считаем, что к таким вопросам нельзя относиться легкомысленно", – говорится в заявлении.

BLAST требовал дополнительных разъяснений от Astralis по поводу ситуации, признав не тщательную проверку датской команды, однако решение турнирный оператор не изменил.

In this 2024 Fall Final case, we have been given no reason to question Astralis’ original statement to us and the decision to allow them to use an emergency substitute stands.



(6/6) — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) September 24, 2024

Уже в 13:00 украинская команда Natus Vincere начнет свой путь на уже ярком турнире, сыграв против организации из Судебной Аравии Falcons. Отметим, что в случае успешного прохождения Falcons украинская команда выйдет на победителя пары G2 – FAZE. В финале верхней сетки победитель отправится сразу в полуфинал, а проигравший в 1/4. Поражение отправит NAVI в нижнюю сетку, где у них будет шанс побороться за выход 1/4.

Подопечные Андрея "B1ad3" Городенского сразятся на осеннем BLAST-турнире за 200 000 долларов и путевку на BLAST Premier World Final 2024.

В преддверии "рождении побеждать" выиграли другой престижный турнир в CS 2 – ESL Pro League Season 20, проходивший на Мальте. После этого NAVI вернулись на первую строчку рейтинга HLTV, обойдя Vitality.