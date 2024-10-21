Болезненное возвращение: Команда S1mple проиграла два матча и вылетела из турнира

Команда Falcons из Саудовской Аравии, за которую выступает украинский игрок Александр "S1mple" Костылев, потерпела два поражения на турнире Thunderpick World Championship 2024 и завершила выступления на соревнованиях.

В первой игре Falcons уступили французскую команду 3DMAX со счетом 2:0. Сначала французы уверенно выиграли свою карту Anubis, а затем забрали выбор Falcons Nuke.

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Во втором противостоянии Falcons встретились с российской командой Virtus.pro и также проиграла в двух картах. Россияне уверенно забрали свой пик Mirage, а затем выбили саудовский клуб из турнира, выиграв Anubis со счетом 13:8.

Отметим, что S1mple показал хорошую индивидуальную игру и входит в пятерку лучших игроков турнира, имея 1,17 рейтинга HLTV 2.1.

В скором времени Falcons примут участие в LAN-турнире в польской Катовице. В первом туре соревнований команда Александра Костылева сыграет с португальцами из SAW. Поединок состоится в пятницу, 25 октября, начало – в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, что последний матч S1mple до сих пор было выступление за Falcons на турнире BLAST Premier Spring Showdown 2024, которое состоялось еще 7 марта. Тогда украинец проиграл команде Metizport со счётом 2:1.