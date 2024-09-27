S1mple может пойти в аренду, чтобы сыграть на втором мейджоре в истории CS 2

Украинский киберспортсмен команды Natus Vincere по дисциплине Counter-Strike 2, Александр "s1mple" Костилев, которого признали лучшим игроком в истории CS:GO, вернется к выступлениям и будет играть на правах аренды по Falcons.

Об этом сообщает HTLV.

Главный тренер Falcons Дэнни "⁠zonic⁠" Серенсен говорил о необходимости внести изменения, и украинец станет одним из таких. Отмечается, что Костылев может занять место Альваро "SunPayus⁠" Гарсия в стартовой пятерке команды.

В настоящее время s1mple находится на скамье для запасных NAVI. В общем, Костылев играет на профессиональном уровне с 2013 года, вместе с NAVI выиграл немало турниров S-уровня и один Major. В октябре 2023 Александр решил сделать перерыв в профессиональной карьере.

Напомним, накануне Костылев принял участие в шоу-матче с россиянами, после чего его раскритиковали украинские комментаторы Александр "Petr1k" Петя и Алексей "yXo" Малецкий. В ответ игрок обругал их.