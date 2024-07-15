Определились дата и место первых Олимпийских игр по киберспорту

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал соглашение с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Саудовской Аравии о проведении первых Олимпийских игр по киберспорту в 2025 году.

Об этом МОК сообщил на официальном сайте.

Окончательно данное решение будет принято на сессии комитета, которая состоится в преддверии Олимпийских игр-2024.

Партнерство между МОК и НОК Саудовской Аравии продлится 12 лет, а Олимпийские игры по киберспорту будут проводиться регулярно. Пока неизвестно, какие именно видеоигры войдут в список дисциплин на Олимпиаде.

Отмечается, что международные федерации, уже привлеченные к цифровой версии своего вида спорта и киберспорта в целом, будут первыми партнерами.