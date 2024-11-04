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Рейтинг HLTV: два поражения не повлияли на позицию NAVI, минимальный прогресс Passion UA и Monte

Руслан Травкін — 4 ноября 2024, 21:10
Рейтинг HLTV: два поражения не повлияли на позицию NAVI, минимальный прогресс Passion UA и Monte
NAVI

Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 4 ноября.

Команда из Украины Natus Vincere продолжает удерживать лидерство. Отметим, что "рожденные побеждать" вышли в лидеры рейтинга 22 июля и только дважды теряли первую позицию.

Для Natus Vincere это уже 7-я неделя подряд на вершине рейтинга, что является лучшим показателем в истории организации. Мировым рекордом владеет FaZe, находившаяся на вершине в течение 14 недель.

Прошедшая неделя для команды Андрея "B1ad3" Городенского была неудачной. "Рожденные побеждать" на турнире BLAST World Final 2024 в первой игре потерпели поражение от Astralis, а затем в рамках второго поединка группового этапа проиграли команде FaZe Clan. Из-за таких результатов команда заняла последнее место и вылетела.

Другая украинская команда B8 поднялась на две позиции и теперь занимает 23-е место. Также минимальный прогресс показали Monte и Passion UA, улучшившие свое положение на 1 строчку.

Monte вернулись в тридцатку лучших. Следует отметить, что клуб начинал год на шестом месте, но летом упали на 58 место.

Рейтинг HLTV

4 ноября

  1. (1) NAVI – 998 баллов;
  2. (2) G2 – 880;
  3. (3) Vitality – 689;
  4. (5) Vitality – 545
  5. (4) MOUZ – 493;
  6. (6) FaZe – 396;
  7. (7) Eternal Fire – 321;
  8. (8) HEROIC – 299;
  9. (11) FURIA – 266;
  10. (10) Virtus.pro – 259;

...

23 (25) B8 – 88

30 (31) Monte – 53

39 (40) Passion UA – 31

46 (50) NAVI Junior – 27

56 (56) FavBet – 22

81 (79) Monte Gen – 13

Favbet Natus Vincere Кіберспорт B8 Passion UA NAVI Junior Monte HLTV Monte Gen

Natus Vincere

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