Рейтинг HLTV: NAVI удержали лидерство, B8 и Monte улучшили свои позиции
NAVI
Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 30 сентября.
Команда из Украины Natus Vincere продолжает удерживать лидерство, несмотря на поражение от европейской команды G2 в финале престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024.
Также отметим прогресс второй команды Украины B8, которая поднялась на еще одну позицию и теперь занимает 28 место, а также Monte, занявшие высшую строчку после смены состава (35).
Рейтинг HLTV
16 сентября 2024 года
- (1) NAVI – 1000 баллов;
- (3) G2 – 712;
- (2) Vitality – 671;
- (4) Spirit – 505;
- (5) Mouz – 397;
- (7) Faze – 391;
- (6) Eternal Fire – 355;
- (8) Liquid – 271;
- (10) SAW – 231;
- (11) Virtus.pro – 227;
....
Двадцать восьмой (29) B8 – 44;
35. (40) Monte – 33;
Пятьдесят третьей (61) Passion UA – 20;
Шестьдесят шестой (72) FavBet – 16;
69. (68) Monte Gen – 15;
79. (77) NAVI Junior – 12;
118. (106) kONO – 7.