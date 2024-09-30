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Рейтинг HLTV: NAVI удержали лидерство, B8 и Monte улучшили свои позиции

Микола Дендак — 30 сентября, 21:15
Рейтинг HLTV: NAVI удержали лидерство, B8 и Monte улучшили свои позиции
NAVI

Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 30 сентября.

Команда из Украины Natus Vincere продолжает удерживать лидерство, несмотря на поражение от европейской команды G2 в финале престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024.

Также отметим прогресс второй команды Украины B8, которая поднялась на еще одну позицию и теперь занимает 28 место, а также Monte, занявшие высшую строчку после смены состава (35).

Рейтинг HLTV

16 сентября 2024 года
  1. (1) NAVI – 1000 баллов;
  2. (3) G2 – 712;
  3. (2) Vitality – 671;
  4. (4) Spirit – 505;
  5. (5) Mouz – 397;
  6. (7) Faze – 391;
  7. (6) Eternal Fire – 355;
  8. (8) Liquid – 271;
  9. (10) SAW – 231;
  10. (11) Virtus.pro – 227;

....

Двадцать восьмой (29) B8 44;
 35. (40) Monte 33;
 Пятьдесят третьей (61) Passion UA 20;
 Шестьдесят шестой (72) FavBet 16;
 69. (68) Monte Gen 15;
 79. (77) NAVI Junior – 12;
118. (106) kONO – 7.

Favbet Natus Vincere Navi B8 Passion UA NAVI Junior Monte kONO.ECF HLTV Monte Gen

Navi

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