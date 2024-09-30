Рейтинг HLTV: NAVI удержали лидерство, B8 и Monte улучшили свои позиции

Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 30 сентября.

Команда из Украины Natus Vincere продолжает удерживать лидерство, несмотря на поражение от европейской команды G2 в финале престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024.

Также отметим прогресс второй команды Украины B8, которая поднялась на еще одну позицию и теперь занимает 28 место, а также Monte, занявшие высшую строчку после смены состава (35).

Рейтинг HLTV

16 сентября 2024 года

(1) NAVI – 1000 баллов; (3) G2 – 712; (2) Vitality – 671; (4) Spirit – 505; (5) Mouz – 397; (7) Faze – 391; (6) Eternal Fire – 355; (8) Liquid – 271; (10) SAW – 231; (11) Virtus.pro – 227;

....

Двадцать восьмой (29) B8 – 44;

35. (40) Monte – 33;

Пятьдесят третьей (61) Passion UA – 20;

Шестьдесят шестой (72) FavBet – 16;

69. (68) Monte Gen – 15;

79. (77) NAVI Junior – 12;

118. (106) kONO – 7.