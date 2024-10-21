Рейтинг HLTV: NAVI сохранили лидерство, Monte потеряли немало позиций
Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 21 октября.
Украинская организация Natus Vincere с европейским составом продолжает удерживать лидерство, закрепив его после победы в финале престижного турнира IEM Rio 2024. Отметим, что NAVI вышли в лидеры рейтинга 22 июля и только дважды теряли первую позицию.
Другая украинская команда B8 вернула опустившуюся на два места и теперь занимает 30 место, оставаясь лучшим составом, исключительно с украинскими игроками. Также Monte, имеющие 4 польских игрока и одного украинца, потеряли 12 позиций.
Команда Александра Зинченко Passion UA также потеряла немало мест в рейтинге, расположившись на 44-й строчке.
Рейтинг HLTV
21 октября 2024 года
- (1) NAVI – 1000 баллов;
- (2) G2 – 592;
- (3) Vitality – 589;
- (4) MOUZ – 461;
- (5) Spirit – 428;
- (6) FaZe – 358;
- (7) Eternal Fire – 358;
- (11) HEROIC – 258;
- (10) Liquid – 244;
- (9) FURIA – 240;
...
30. (28) B8 – 40;
42. (30) Monte – 26;
44. (35) Passion UA – 24;
Шестьдесят (53) FavBet - 17;
58. (71) NAVI Junior – 18;
76. (76) Monte Gen – 13;