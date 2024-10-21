Рейтинг HLTV: NAVI сохранили лидерство, Monte потеряли немало позиций

Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 21 октября.

Украинская организация Natus Vincere с европейским составом продолжает удерживать лидерство, закрепив его после победы в финале престижного турнира IEM Rio 2024. Отметим, что NAVI вышли в лидеры рейтинга 22 июля и только дважды теряли первую позицию.

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Другая украинская команда B8 вернула опустившуюся на два места и теперь занимает 30 место, оставаясь лучшим составом, исключительно с украинскими игроками. Также Monte, имеющие 4 польских игрока и одного украинца, потеряли 12 позиций.

Команда Александра Зинченко Passion UA также потеряла немало мест в рейтинге, расположившись на 44-й строчке.

Рейтинг HLTV

21 октября 2024 года

(1) NAVI – 1000 баллов; (2) G2 – 592; (3) Vitality – 589; (4) MOUZ – 461; (5) Spirit – 428; (6) FaZe – 358; (7) Eternal Fire – 358; (11) HEROIC – 258; (10) Liquid – 244; (9) FURIA – 240;

...

30. (28) B8 – 40;

42. (30) Monte – 26;

44. (35) Passion UA – 24;

Шестьдесят (53) FavBet - 17;

58. (71) NAVI Junior – 18;

76. (76) Monte Gen – 13;