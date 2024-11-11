NAVI сохранили лидерство в рейтинге HLTV
Natus Vincere
HLTV
Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 11 ноября.
Команда из Украины Natus Vincere продолжает удерживать лидерство. Отметим, что "рожденные побеждать" вышли в лидеры рейтинга 22 июля и только дважды теряли первую позицию.
Для Natus Vincere это уже 8-я неделя подряд на вершине рейтинга, что является лучшим показателем в истории организации. Мировым рекордом владеет FaZe, находившаяся на вершине в течение 14 недель.
Другая украинская команда B8 установила личный рекорд – поднялась на 18 позицию в рейтинге. Monte улучшили свою позицию на две ступени и теперь идут 28-ми.
Рейтинг HLTV
11 ноября
- (1) NAVI – 998 баллов;
- (2) G2 – 882;
- (3) Vitality – 651;
- (4) Spirit – 544
- (5) MOUZ – 498;
- (6) FaZe – 391;
- (7) Eternal Fire – 328;
- (8) HEROIC – 301;
- (11) The MongjIZ – 255;
- (13) Astallis – 246;
...
18 (23) B8 – 97;
28 (30) Monte – 54;