NAVI сохранили лидерство в рейтинге HLTV

Один из ведущих вебсайтов в сообществе Counter-Strike – HLTV – опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по киберспортивной игре CS 2 за 11 ноября.

Команда из Украины Natus Vincere продолжает удерживать лидерство. Отметим, что "рожденные побеждать" вышли в лидеры рейтинга 22 июля и только дважды теряли первую позицию.

Для Natus Vincere это уже 8-я неделя подряд на вершине рейтинга, что является лучшим показателем в истории организации. Мировым рекордом владеет FaZe, находившаяся на вершине в течение 14 недель.

Другая украинская команда B8 установила личный рекорд – поднялась на 18 позицию в рейтинге. Monte улучшили свою позицию на две ступени и теперь идут 28-ми.

Рейтинг HLTV

11 ноября

(1) NAVI – 998 баллов; (2) G2 – 882; (3) Vitality – 651; (4) Spirit – 544 (5) MOUZ – 498; (6) FaZe – 391; (7) Eternal Fire – 328; (8) HEROIC – 301; (11) The MongjIZ – 255; (13) Astallis – 246;

...

18 (23) B8 – 97;

28 (30) Monte – 54;