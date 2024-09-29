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NAVI прошли в финал престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024

Володимир Кук — 29 сентября, 01:06
NAVI прошли в финал престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024
Natus Vincere
HLTV

Сегодня, 29 сентября, украинская организация с европейским составом Natus Vincere (1) победила европейскую команду FaZe (7) в полуфинале престижного турнира по игре Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Поединок завершился со счётом 2:1.

На первой карте Inferno (выбор FaZe) украинская команда полностью доминировала первую половину игры, не давая соперникам что-либо сделать. Однако за сторону атаки "рожденные побеждать" взяли всего 2 раунда и проиграли карту. Отметим, что из-за технических неурядиц игра была приостановлена на 30 минут.

Дальше поединок перешел на пик NAVI Ancient. На этой карте FaZe Clan навязали борьбу украинской команде с первых минут встречи, однако не смогли дожать оппонента и отдали Natus Vincere невероятный камбек. NAVI приняли 9 раундов подряд. (13:11)

Решающей картой был Anubis. "Рожденные побеждать" без шансов уничтожили Faze. (13:2)

В финале турнира NAVI встретятся с G2. Поединок состоится 29 сентября. Начало в 17:00 по киевскому времени.

Blast Premier Finall Fall 2024 года. Дания.
Призовой фонд – 425 тысяч долларов
1/2 финала, 28 сентября

Natus Vincere – FaZe 2:1 (10:13 Inferno, 13:11 Ancient, 13:2 Anubis)

Призовой фонд турнира составляет $425,000, а чемпион заработает $200,000 и путевку на BLAST Premier World Final 2024.

В составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
  • Михай "iM" Иван (Румыния);
  • Игр "w0nderful" Жданов (Украина);
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" стали победителями престижного турнира ESL Pro League Season 20, проходившего на Мальте, и снова возглавили рейтинг HLTV.

Navi Faze BLAST Premier World Final 2024

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