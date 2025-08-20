Команда Зинченко сменила украинский состав на международный

Киберспортивная команда украинского футболиста Александра Зинченко Passion UA кардинально изменила состав по Counter-Strike 2.

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

После ухода украинской основы команды Passion UA подписали костяк американской организации Complexity.

К Владиславу "Kvem" Королю присоединились Джонни "JT" Теодосиу, Хокон "hallzerk" Фьерли, Майкл "Grim" Винс и Ник "nicx" Ли. Также в составе остался южноафриканский тренер команды Тиан Кортцен.

MEET THE NEW PASSION UA ROSTER 🔥



We are writing the next page of our history, the updated roster is ready to fight for every round and prove that true passion always finds a way.



• Coach:

🇿🇦 @DrTcCs… pic.twitter.com/8IpxDOB4EH — PassionUA.gg (@PassionuaGG) August 19, 2025

Напомним, что до изменений состав Passion UA находился на 54 позиции в рейтинге Valve, который влияет на приглашения на турниры.

В то же время кор команды Complexity, который присоединился к "пешн" был значительно выше - 23 ступенька.