Команда Зинченко сменила украинский состав на международный

Станіслав Лисак — 20 августа 2025, 01:08
Киберспортивная команда украинского футболиста Александра Зинченко Passion UA кардинально изменила состав по Counter-Strike 2.

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

После ухода украинской основы команды Passion UA подписали костяк американской организации Complexity.

К Владиславу "Kvem" Королю присоединились Джонни "JT" Теодосиу, Хокон "hallzerk" Фьерли, Майкл "Grim" Винс и Ник "nicx" Ли. Также в составе остался южноафриканский тренер команды Тиан Кортцен.

Напомним, что до изменений состав Passion UA находился на 54 позиции в рейтинге Valve, который влияет на приглашения на турниры.

В то же время кор команды Complexity, который присоединился к "пешн" был значительно выше - 23 ступенька.

