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Natus Vincere сыграют против немецкой команды Mouz в финале IEM Rio 2024

Руслан Травкін — 13 октября, 08:30
Natus Vincere сыграют против немецкой команды Mouz в финале IEM Rio 2024
x.com/IEM

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (1) сыграет против немецкой организации MOUZ (5) в финале IEM Rio 2024 по дисциплине Counter-Strike 2.

Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени. Решающий поединок будет в формате Во5. Победитель турнира получит 100 тысяч долларов и путевку на IEM Katowice 2025.

Для NAVI это уже шестой финал подряд. "Рожденные побеждать" вплотную приблизились к собственному рекорду (7 подряд финалов в 2021 году) и близки к тому, чтобы повторить невероятный рекорд FaZe в 2023-24 годах (8 финалов).

Также впереди достижение Astralis 2018-19 годов, когда команда 7 раз подряд сумела дойти в решающий матч.

Заметим, что в NAVI идет интересная серия результатов в этих финалах. Команда побеждает в каждом втором решающем матче. И соответственно проигрывает также через раз. По этой логике финал в Рио для команды должен быть победным.

В матчах 1/2 финала украинская организация обыграла в сложном матче норвежскую команду Heroic. "Мишки" были сильнее бразильцев FURIA.

IEM Rio 2024. Бразилия.
Призовой фонд – 250 тысяч долларов
Финал, 13 октября

Natus Vincere (Украина) – MOUZ (Германия)

В составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
  • Михай "iM" Иван (Румыния);
  • Игр "w0nderful" Жданов (Украина);
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" проиграли в финале престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024 в Дании.

Natus Vincere анонс MOUZ Counter-Strike 2 IEM Rio 2024

Natus Vincere

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