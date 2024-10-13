Natus Vincere сыграют против немецкой команды Mouz в финале IEM Rio 2024

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (1) сыграет против немецкой организации MOUZ (5) в финале IEM Rio 2024 по дисциплине Counter-Strike 2.

Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени. Решающий поединок будет в формате Во5. Победитель турнира получит 100 тысяч долларов и путевку на IEM Katowice 2025.

Для NAVI это уже шестой финал подряд. "Рожденные побеждать" вплотную приблизились к собственному рекорду (7 подряд финалов в 2021 году) и близки к тому, чтобы повторить невероятный рекорд FaZe в 2023-24 годах (8 финалов).

Также впереди достижение Astralis 2018-19 годов, когда команда 7 раз подряд сумела дойти в решающий матч.

Заметим, что в NAVI идет интересная серия результатов в этих финалах. Команда побеждает в каждом втором решающем матче. И соответственно проигрывает также через раз. По этой логике финал в Рио для команды должен быть победным.

В матчах 1/2 финала украинская организация обыграла в сложном матче норвежскую команду Heroic. "Мишки" были сильнее бразильцев FURIA.

IEM Rio 2024. Бразилия.

Призовой фонд – 250 тысяч долларов

Финал, 13 октября

Natus Vincere (Украина) – MOUZ (Германия)

В составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игр "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" проиграли в финале престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024 в Дании.