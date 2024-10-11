NAVI обыграли российский Virtus.pro и вышли в полуфинал IEM Rio 2024

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (1) сыграла против российского состава Virtus.pro (9) в четвертьфинале IEM Rio 2024 по дисциплине Counter-Strike 2.

Матч завершился победой NAVI со счётом 2:0.

Первый раунд проходил на карте Inferno, которая была выбором "медведей". Украинская команда деклассировала россиян в этом раунде – 13:4.

На карте Ancient, которая уже была выбором "рожденных побеждать", начало было не лучшим – Virtus.pro повели со счетом 4:0, но NAVI сумели подравнять игру и уступили в первой половине со счетом 5:7.

Во второй половине украинский клуб начал с рывка 6:0. Это произошло благодаря великолепной игре литовца Юстинаса "jL" Лекавичюса. VP сумели вернуть интригу, сократив отставание к счету 12:11. Но в решающем раунде украинская команда торжествовала.

Теперь в личных встречах между этими командами счет 3:1 в пользу Natus Vincere.

Победа позволила выйти Natus Vincere в полуфинал. Там их соперником будет команда Heroic(16).

EM Rio 2024. Бразилия

Призовой фонд – 250 тысяч долларов

Четвертьфинал, 11 октября

Natus Vincere (Украина) – Virtus.pro 2:0 (13:4 Inferno, 13:11 Ancient)

IEM Rio 2024 будет проходить с 7 по 13 октября в Рио, Бразилия. Победитель турнира получит 100 тысяч долларов и путевку на IEM Katowice 2025.

В составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игр "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" проиграли в финале престижного турнира BLAST Premier Fall Final 2024 в Дании.