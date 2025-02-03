Natus Vincere дожали Team Spirit и вышли в полуфинал турнира IEM Katowice 2025

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (3) встретилась с российским коллективом Spirit (1) в матче за выход в плейофф на престижном турнире по Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу NAVI.

Первый раунд прошел на карте Mirage – она была выбором украинского клуба. "Рожденные побеждать" уверенно победили 13:8.

Второй раунд команды играли на карте Dust2. Первая половина осталась за Spirit – 7:5. Natus Vincere сравнялись (11:11), но клатч лучше провели оппоненты, поэтому забрали свой пик со счетом 13:11.

Десайдером стала карта Nuke. Украинская команда начала удачным спуртом – 4:0. Но после этого соперники прибрали контроль игры к себе. Все решилось в овертаймах. Команда Александра Городенского дважды совершала досадные ошибки, но все равно забрала матч – 16:14.

NAVI напрямую вышли в полуфинал турнира. Их соперником будет коллектив The MongolZ.

IEM Katowice 2025

Катовице, Польша

Призовой фонд - $1,000,000

Второй тур, 3 февраля

Spirit (-, 1) - Natus Vincere (Украина, 3) 1:2 (8:13 Mirage, 13:11 Dust2, 14:16 Nuke)

Турнир продолжается с 1 по 9 февраля. Команды будут соревноваться за призовой фонд размером 1 млн долларов, а чемпион заработает 400 тысяч.

Напомним, накануне Natus Vincere остановились в шаге от финала турнира BLAST Bounty 2025 Season 1. В обновленном рейтинге HLTV "рожденные побеждать" остались в тройке лучших команд мира.