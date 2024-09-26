NAVI победили G2 и вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

Украинская организация Natus Vincere (1) обыграла европейскую команду G2 (3) в финале верхней сетки группового этапа престижного турнира по дисциплине Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Поединок завершился со счётом 2:0.

Вчера, 25 сентября, обе команды одержали победы , поэтому на кону этого матча стояла прямая путевка за выход в полуфинал.

Первый раунд проходил на карте Dust2, которою пикнули G2. "Рожденные побеждать" провалили первую половину, уступив со счетом 4:8. После смены сторон украинская команда полностью перехватила инициативу, что и позволило выиграть пик оппонента – 13:9.

Второй поединок прошел на карте Ancient. NAVI продлили свой победный спурт, выиграв первые 7 раундов. Такого гандикапа хватило, чтобы одержать победу, хотя в концовке "самураи" были близки к возвращению в игру.

Также отметим, что для "рожденных побеждать" это 9 победа против G2. В последний раз они играли 5 дней назад на турнире ESL Pro League Season 20.

Blast Premier Finall Fall 2024 года. Дания.

Призовой фонд – 425 тысяч долларов

Финал верхней сетки, 26 сентября

Natus Vincere (Украина) – G2 (Европа) 2:0 (13:9 Dust2, 13:8 Ancient)

Призовой фонд турнира составляет $425,000, а чемпион заработает $200,000 и путевку на BLAST Premier World Final 2024.

Отметим, что в составе Natus Vincere выступают два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игр "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

Ранее "рожденные побеждать" стали победителями престижного турнира ESL Pro League Season 20, проходившего на Мальте, и снова возглавили рейтинг HLTV.