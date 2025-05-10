Музычук снова переиграла россиянку и возглавила этап Гран-при ФИДЕ

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук продолжают борьбу на шестом этапе Гран-при ФИДЕ, завершив четвертый тур с положительным результатом.

Анна переиграла россиянку Александру Костенюк, которая сейчас представляет Швейцарию и возглавила турнирную таблицу. Спортсменка имеет 3.5 очков из 4 возможных.

Бывшая чемпионка мира Мария Музычук сыграла вничью с Вайшали Рамешбабу и продолжает делить 7-9 место с Джавахишвили и Костенюк.

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Уже сегодня украинок ожидает 5 тур соревнования. Анна Музычук сыграет против Чжуньи, а ее сестру ожидает противостояние с Наной Джагнидзе.

Напомним, в прошлом туре Анна переиграла еще одну "бывшую" россиянку и белоруску Ольгу Бадельку.