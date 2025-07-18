Черновицкий суд приговорил к лишению свободы известного российского шахматиста

Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор бывшему украинцу и известному шахматисту Сергею Карякину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности, россиянин приговорен к девяти годам лишения свободы.

С 2014 года Карякин поддерживал вооруженную агрессию России, финансировал российских военных и призывал помогать в оккупации Украины.

"Используя собственную медийность, он создал телеграмм-канал, через который собирал средства на нужды армии РФ. За собранные деньги Карякин закупал для захватчиков дроны, тепловизоры, спецтехнику, оружие, экипировку и другое военное снаряжение. Общая сумма предоставленного им материального обеспечения российским формированиям составляет более 100 млн рублей, что эквивалентно более 42 млн гривен", – говорится в сообщении ведомства.

На основании собранных следователями СБУ доказательств злоумышленник заочно осужден по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины) и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что Сергей Карякин открыл шахматную школу в оккупированном Луганске.