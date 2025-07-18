Черновицкий суд приговорил к лишению свободы известного российского шахматиста
Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор бывшему украинцу и известному шахматисту Сергею Карякину.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По материалам Службы безопасности, россиянин приговорен к девяти годам лишения свободы.
С 2014 года Карякин поддерживал вооруженную агрессию России, финансировал российских военных и призывал помогать в оккупации Украины.
"Используя собственную медийность, он создал телеграмм-канал, через который собирал средства на нужды армии РФ. За собранные деньги Карякин закупал для захватчиков дроны, тепловизоры, спецтехнику, оружие, экипировку и другое военное снаряжение. Общая сумма предоставленного им материального обеспечения российским формированиям составляет более 100 млн рублей, что эквивалентно более 42 млн гривен", – говорится в сообщении ведомства.
На основании собранных следователями СБУ доказательств злоумышленник заочно осужден по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины) и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что Сергей Карякин открыл шахматную школу в оккупированном Луганске.