После Магнуса: какими стали мировые шахматы после отказа Карлсена от титула чемпиона мира

12 декабря мир узнал имя нового чемпиона мира по шахматам – им стал 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Динь Лижень не смог защитить титул чемпиона мира, завоевавшего не в последнюю очередь из-за отказа Магнуса Карлсена защищать шахматную корону в 2023 году.

Попробуем разобраться, что изменилось в мировых шахматах с момента демарша легендарного норвежского шахматиста и как отсутствие Магнуса среди претендентов на звание чемпиона мира повлияло на зрелищность партий.

Как Магнус Карлсен стал одним из величайших шахматистов в истории

В далеком 2013 году 22-летний Карлсен выиграл турнир претендентов благодаря дополнительному показателю (большее количество побед), оставив позади Владимира Крамника. Действующий чемпион мира Вишванатан Ананд считался не безоговорочным, но все же фаворитом в противостоянии с юным норвежским шахматистом, который уже к тому времени имел самый высокий рейтинг ЭЛО (2870 против 2775 Ананда).

Решающей тогда стала девятая партия, в которой индиец 28-м ходом допустил не просто ошибку, а каждый, кто смотрел партию, задумывался над вопросом: зачем опытный Ананд пошел на f1 именно конем? В итоге Карлсен в десятой партии спокойно сделал ничью и досрочно стал чемпионом мира. С этого момента в шахматах началась новая эра.

В 2014 году норвежец защищал титул против Ананда и снова одержал досрочную победу, хотя и не так убедительную: 3:1 по победам против прошлогодних 3:0.

Затем последовали победы над любителем "русского мира" Карякиным, Каруаной и над Непомнящим, завершившейся просто разгромом россиянина.

Магнус Карлсен – это шахматист, играющий прагматично и безошибочно, в меру атакующий, но до первой ошибки соперника. Так было всегда в любом возрасте норвежца.

На этапе Grand Chess Tour в 2016 году Магнус встречался с Уэсли Со, который в то время имел рейтинг ЭЛО 2770 против 2855 у более именитого соперника. На 28 ходу американец увидел возможность "проучить" действующего чемпиона мира, организовав "вилку" ходом Фd7. Магнус не стал простить соперника, применив форсированный вариант из Фxd1. После шаха Со сразу признал поражение, ведь понял, что через четыре хода соперник будет с лишней ладьей и партия может быть проиграна унизительным матом.

Супертурнир в Бильбао 2012 запомнился болельщикам не столько общей победой Карлсена, сколько партией против Фабиано Каруаны, завершившейся после 17 хода.

Партия развивалась спокойно и несколько типично, но уже на девятом ходу американец с итальянскими корнями вместо того, чтобы просто развивать ферзя на с7 с подкреплением слона решил двинуть пешку на а6. Карлсен начал форсировать и ушел е5. После разменов коня черных и слона белых Карлсен еще на пару ходов пожертвовал коня, чтобы оставить короля Каруаны без рокировки, а самого шахматиста без материала.

В 2021 году Карлсен защищал титул с Непомнящим, который ни разу за весь матч не смог обыграть своего соперника. Самой драматичной стала шестая партия, в которой россиянин не смог ничего сделать ферзем против ладьи, коня и двух белых пешек. В случае с Яном следует сказать о ментальной неготовности шахматиста к большим матчам. При достаточно хорошем уровне игры, в каждом сверхважном матче от Непомнящего ожидаешь больше детских ошибок, чем зрелой игры. Это идеальный соперник для Магнуса, методически выжидающий ошибку от соперника и увидев ее – устраивает разгром.

Именно так произошло в девятой партии матча за чемпионство мира между Непомнящим и Карлсеном. После того как россиянин отыграл пешку слоном, норвежец двинул ладью а4, а соперник совершил ход, фактически проигравший партию. С5 от Непомнящего непрозрачно намекнула Магнусу взять в "коробочку" слона белых, что чемпион мира с удовольствием сделал, ответив с6. Белым стоило забрать слона из половины черной доски, разменять некоторые фигуры и присматриваться к пешке на с7, который превратился бы в отсталого. Норвежец половину партии ждал этого хода и дождался – слона были успешно выиграны, а контригра белых за счет проходной пешки уже ничего не решала. Сам Магнус на пресс-конференции после завершения партии назвал ход с5 абсурдным.

Что изменилось для мировых шахмат?

Ян Непомнящий имел шанс получить столь желанный для себя титул чемпиона мира после отказа Карлсена от матча. Напомним, что выиграв турнир претендентов Магнус заявил, что не желает играть еще один матч за чемпионство мира из-за отсутствия мотивации. Позже шахматист добавил, что мог бы сыграть, если бы в финал вышел представитель молодого поколения Алиреза Фирузджа. Норвежец устал тратить моральные и умственные силы на подготовку к изнурительным партиям, которые в течение десяти лет завершались одинаково. Впрочем, к такому подарку судьбы россиянин оказался неготов и проиграл тай-брейк Диню Лиженю.

Одним из показательных моментов неготовности Непомнящего к крупным партиям стала четвертая встреча Яна с Лиженем в матче за шахматную корону. День довольно прозрачно пожертвовал ладью, побив коня, а соперник не понял замысел китайца и упустил Кdb3, после чего оборона черных начала разваливаться на глазах. Непомнящий тогда схватился за голову и ушел на g5, начав осознавать результат партии.

Китаец – более стабильный и более рассудительный шахматист, чем Непомнящий, но тоже не идеальный. Если ошибки, которые допускал Гукеш во время победного матча за звание чемпиона мира, можно списать на молодость претендента, то Лf2 в эндшпиле последней партии с классическим контролем времени не выдерживает никакой критики. Доммаражу с первых ходов Лиженя понял простой замысел китайца – дотянуть до ничьей, а в тай-брейке будет новая история. Индеец не стал пренебрегать такими подарками, сразу разменял ладью и слона, после чего Динь справедливо сдался, сложив полномочия чемпиона.

Сам индиец также не отличался безошибочными решениями. После очень слабой игры в 11 партии болельщики считали, что Динь «расклеится», впрочем, китаец смог провести идеальную встречу и одержать убедительную победу.

Разыграв английский дебют, игроки продолжали маневрировать на доске в поисках лучшего решения и проблемы Гукеша начались в середине партии после хода Сfg5. Достаточно пассивный ход от черных дал «зеленый свет» белым идти вперед. Разменяв слона на коня, Гукеш высвободил пространство для слона белых, который сразу начал оказывать давление на пешку с7, вокруг которой в дальнейшем будет строиться нашествие Диня, от которого индиец не нашел панацеи. Впрочем, в защиту Доммараджа стоит отметить, что умение найти простое и одновременно эффективное решение – мастерство, которое приходит с опытом крупных партий и турниров.

Резюмируем

Матч получился более интересным для болельщиков, ведь ошибки по обе стороны сохраняли интригу до последней партии. Впрочем, по справедливости отмечают персональные фанаты Магнуса, уровень матча за шахматную корону упал. Из-за нависающего напряжения соперники могли допустить ошибки, которых не сделал бы шахматист со вторым разрядом в турнире за первый шахматный разряд.

Гукеша справедливо называют один из самых талантливых шахматистов планеты, имеющий целый год на подготовку к защите своего титула. В матче 2024 года мы не увидели ни одной комбинационной новинки, что несколько разочаровало всех поклонников древней индийской игры. Впрочем, победа 18-летнего вундеркинда может заставить вернуться Магнуса на турнир претендентов и в случае победы легендарного спортсмена, мир увидит один из самых интересных финальных матчей в истории.