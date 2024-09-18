Первый вице-президент ФШУ сыграл в футбол с российским президентом ФИДЕ

Первый вице-президент Федерации шахмат Украины Юрий Гнип принял участие в футбольном турнире на Всемирной шахматной Олимпиаде.

Об этом сообщил сайт Chess Olympiad 2024.

На этом же турнире сыграл президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович.

Аркадий Дворкович

Юрий Гнип

Турнир прошел в выходной день на Олимпиаде. В прошлом году Гнип также сыграл в футбол с россиянином Дворковичем на Кубке мира в Баку.

Колоритный участник турнира сначала фигурирует на фото с Дворковичем

Впоследствии этого же мужчину можно увидеть и на общем фото с Гнапом (крайний справа)

В среду, 18 сентября, в рамках Шахматной Олимпиады 2024, продолжающейся в венгерском Будапеште, состоятся матчи седьмого раунда. Поединки проведут, в том числе, и сборные Украины.

Мужская команда сыграет против узбекистанских гроссмейстеров, а женская померяется силами с шахматистками из Польши. Начало игр – в 16:00 по киевскому времени.

После шести туров у женской и мужской сборных Украины есть в активе по 10 очков. Мужчины занимают 7 место в турнирной таблице, женщины же располагаются на 12-й строчке.