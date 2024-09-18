Первый вице-президент ФШУ сыграл в футбол с российским президентом ФИДЕ
Первый вице-президент Федерации шахмат Украины Юрий Гнип принял участие в футбольном турнире на Всемирной шахматной Олимпиаде.
Об этом сообщил сайт Chess Olympiad 2024.
На этом же турнире сыграл президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович.
Турнир прошел в выходной день на Олимпиаде. В прошлом году Гнип также сыграл в футбол с россиянином Дворковичем на Кубке мира в Баку.
В среду, 18 сентября, в рамках Шахматной Олимпиады 2024, продолжающейся в венгерском Будапеште, состоятся матчи седьмого раунда. Поединки проведут, в том числе, и сборные Украины.
Мужская команда сыграет против узбекистанских гроссмейстеров, а женская померяется силами с шахматистками из Польши. Начало игр – в 16:00 по киевскому времени.
После шести туров у женской и мужской сборных Украины есть в активе по 10 очков. Мужчины занимают 7 место в турнирной таблице, женщины же располагаются на 12-й строчке.