Осьмак вышла в третий раунд Кубка мира ФИДЕ, сестры Музычук будут играть тай-брейк

Состоялись очередные партии второго раунда Кубка мира ФИДЕ среди женщин, где участвуют украинские шахматистки.

Первой участницей следующего круга среди отечественных спортсменок стала Юлия Осьмак – 27-летняя киевлянка уверенно одолела китаянку Чучао Ванг и вышла на ее соотечественницу Лу Мяои.

Анна Музычук и Инна Гапоненко во второй раз сыграли вничью между собой – гроссмейстерок ожидает тай-брейк.

Также дополнительные партии будет играть Мария Музычук, которая дважды не смогла переиграть Ландейро Сервантес. Победительница пары выйдет на грузинку Беллу Хотенашвили.

Анна Ушенина смогла сравнять счет в поединке с Вантике Агровал после поражения в первой партии и также будет играть тай-брейк.

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Сам Кубок мира проходит в Баку по нокаут-системе. Будет играть две партии с классическим контролем времени (90 минут + 30 минут после 40-го хода, +30 секунд за каждый последующий ход), а в случае ничьей играются еще партии с контролем времени рапид и блиц.

Общий призовой фонд турнира составляет 691 250 долларов, среди которых главный приз победителю – 50 тысяч.

В июне Анна Музычук приняла участие в командном чемпионате мира, где заняла третье место в рапиде.