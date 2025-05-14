Музычук сыграла вничью с Салимовой и сохранила шаткое лидерство на этапе Гран-при

Анна и Мария Музычук сыграли партии седьмого тура этапа Гран-при ФИДЕ в Австрии, получив положительный результат.

Так, экс-чемпионка мира переиграла бывшую россиянку и белоруску Ольгу Баделько и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице.

Анна расписала "мировую" с болгарской гроссмейстером Нюргул Салимовой, что позволило ей сохранить шаткое лидерство. Теперь украинка имеет такое же количество очков, как и Чжу Цзинер – 5.

Уже сегодня шахматисток ожидают партии восьмого тура. Анна Музычук сыграет против Лелы Джавахишвили, а ее сестру ожидает противостояние против экс-россиянки Александры Костенюк.

Непосредственная конкурентка Анны – Цзинер будет играть против Ольги Баделько.

Отметим, что для получения путевки на Турнир претенденток по итогам шести этапов Гран-при Музычук нужно единолично выигрывать австрийский турнир.

Ранее сообщалось, что в Афганистане запретили играть в шахматы.