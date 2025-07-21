ФИДЕ допустила женскую сборную России к командному ЧМ в нейтральном статусе

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) допустила женскую сборную России по шахматам к командному чемпионату мира в нейтральном статусе.

Об этом говорится на сайте организации.

"В соответствии с политикой ФИДЕ, которая опирается на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и согласно практике ряда международных спортивных федераций – таких как Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, Совет ФИДЕ разрешил участие команды спортсменок российской национальности в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом ФИДЕ, при условии получения письма об отсутствии возражений от МОК", – сообщили в федерации.

Также в ФИДЕ добавили, что это решение основывается на прецеденте, установленном резолюцией ФИДЕ в январе 2025 года, которая позволила участие нейтральных команд из уязвимых групп (молодежи и спортсменов с инвалидностью) в командных соревнованиях.

В организации отметили, что все участники российской национальности будут соревноваться без национальной символики, в полном соответствии с политикой МОК. Полный список решений Совета ФИДЕ будет опубликован в ближайшее время.

Командный чемпионат мира по шахматам состоится в ноябре 2025 года в Испании.

Отметим, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

Ранее состоялись первые партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам среди женщин.