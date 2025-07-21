Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Шахматы

ФИДЕ допустила женскую сборную России к командному ЧМ в нейтральном статусе

Андрій Мошкун — 21 июля 2025, 15:39
ФИДЕ допустила женскую сборную России к командному ЧМ в нейтральном статусе
ФІДЕ

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) допустила женскую сборную России по шахматам к командному чемпионату мира в нейтральном статусе.

Об этом говорится на сайте организации.

"В соответствии с политикой ФИДЕ, которая опирается на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и согласно практике ряда международных спортивных федераций – таких как Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, Совет ФИДЕ разрешил участие команды спортсменок российской национальности в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом ФИДЕ, при условии получения письма об отсутствии возражений от МОК", – сообщили в федерации.

Также в ФИДЕ добавили, что это решение основывается на прецеденте, установленном резолюцией ФИДЕ в январе 2025 года, которая позволила участие нейтральных команд из уязвимых групп (молодежи и спортсменов с инвалидностью) в командных соревнованиях.

В организации отметили, что все участники российской национальности будут соревноваться без национальной символики, в полном соответствии с политикой МОК. Полный список решений Совета ФИДЕ будет опубликован в ближайшее время.

Командный чемпионат мира по шахматам состоится в ноябре 2025 года в Испании.

Отметим, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

Ранее состоялись первые партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам среди женщин.

шахматы

ФІДЕ

Международный день шахмат: как Каспаров и Шорт пытались "сломать" ФИДЕ и потерпели поражение
Без сенсаций: сыграны первые партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам
Определились все пары 1/4 финала Кубка мира по шахматам
Дальше без Анны Музычук: две украинки пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
Две победы и ничья: украинки успешно начали третий этап Кубка мира по шахматам

Последние новости