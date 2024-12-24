Карлсен, Иванчук и другие: главные фавориты чемпионата мира по рапиду и блицу

Прошло меньше месяца с момента, как мир узнал имя нового чемпиона мира по шахматам, как всех болельщиков древней индийской игры ожидает не менее интересный турнир - чемпионат мира по рапиду и блицу.

На турнир заявлено 184 участника среди мужчин и 115 участниц среди женщин. Призовой фонд составляет один миллион долларов.

Шахматисты могут регистрироваться на два турнира одновременно, поэтому предлагаем рассмотреть имена главных претендентов на победу среди мужчин и женщин.

Мужчины

Магнус Карлсен (2830 рейтинг ЭЛО)

Норвежец не нуждается в дополнительном представлении. Магнус является величайшим шахматистом современности, имея статус чемпиона мира в течение десяти лет. 34-летний спортсмен пять раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и шесть раз побеждал с контролем времени блиц.

Абсолютный фаворит каждого турнира в котором участвует, у Карлсена почти нет слабых мест и хорошо играет как с 60 минутами на часах, так и в условиях цейтнота.

Алиреза Фирузджа (2738)

Иранский шахматист с французским паспортом является представителем шахматистов молодого поколения, которого в свое время отмечал Магнус – отказавшись от матча за чемпионство мира, норвежец сетовал на судьбу, что при условии победы Алирезы на турнире претендентов, он бы не отказался от матча.

Фирузджа получил звание гроссмейстера в 15 лет и с тех пор становился чемпионом Ирана, занимал второе место по рапиду в 2019 году и третье в 2019 году. Кроме того, талантливый шахматист является многократным призером Grand Chess Tour 2022 и Большой швейцаркой ФИДЕ.

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Шахматист может побороться за призовые места на обоих турнирах при условии серьезной подготовки, ведь он очень талантлив и умеет ориентироваться в условиях ограниченного времени.

Ян Непомнящий (2770)

Опытный шахматист, дважды выигрывавший турнир претендентов, но оба раза не смог унять нервы и остановился в шаге от шахматной короны.

Уроженец БНР очень неплохо играет как на дистанции, так и при цейтноте. Хорошо разыгрывает берлинскую защиту и лондонское начало, за счет чего может подстроиться под соперника. Впрочем, это все сработает только при холодной голове во время партий.

Фабиано Каруана (2805)

Один из лучших шахматистов мира дважды становился чемпионом своей страны и однажды выигрывал Олимпиаду. В 2018 году выиграл турнир претендентов и очень достойно играл в финальном матче, ни разу не уступив Карлсену в партиях с классическим контролем времени.

Продолжает побеждать на турнирах разного призового фонда от Superbet Classic в Румынии до Гранд Чесс Тура.

Отлично разыгрывает сицилианская защита при любом цвете фигур. На ряду с Магнусом является одним из главных претендентов турниров, на которых участвует.

Ромешбабу Прогнанандха (2737)

Еще один представитель индийской школы шахмат, который в свои 19 лет уже делил третье место с Магнусом на Oslo Esports Cup и выигрывал Xtracon Chess Open и Chessable Masters 2022, на котором победил более именитого Аниша Гири.

Юный шахматист очень любит индийскую атаку в ее разных вариациях, в том числе югославский вариант. В условиях, когда на часах 15 минут в самом начале партии, эта страсть может очень помочь Рамешбабу с более возрастными соперниками, привыкшими подолгу размышлять над ходом.

Бонус

Василий Иванчук (2630)

Победитель чемпионатов мира по блицу, рапиду, олимпийский чемпион, финалист чемпионата мира ФИДЕ – достижение легендарного украинского гроссмейстера можно перечислить очень долго.

Весь шахматный мир знает одну истину: лучший шахматист современности – Василий Иванчук, который в форме.

После не очень удачного Катара Мастерса 2024, на котором 55-летний украинец занял 22 место, украинские болельщики надеются увидеть лучшего Иванчука последних лет на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Бонус+

У Ханс Нимманна есть все шансы одержать победу на обоих турнирах, если сможет обмануть Карлсена и будет более осторожно использовать наушники.

Женщины

Анна Музычук (2402)

Одна из сильнейших шахматисток мира и четвертая в истории, достигшая рейтинга ЭЛО в 2600 баллов. Чемпионка мира по классическим шахматам и рапиду, дважды побеждала на чемпионате мира по блицу.

Анна очень хорошо разыгрывает сицилийскую и французскую защиту в различных вариациях таких дебютов. В общем, украинка очень сильно проводит начало партии, что облегчает ей жизнь, когда на часах остается мало времени.

При хорошей подготовке у Музычука есть все шансы записать на свой счет как еще одну победу как минимум в одном турнире из двух.

Алина Кашлинская (2392)

У россиянки с польским паспортом есть шанс реанимировать свою карьеру, которая пошла на спад после победы на чемпионате Европы в 2019 году.

Алина очень любит славянскую защиту на протяжении всей карьеры. Впрочем, если шахматиста рассчитывает на призовые места на турнире, следует искать более активный вариант дебюта.

Бибисара Асаубаева (2492)

Талантливая казахская спортсменка в 20 лет может похвастаться множеством побед на юниорском уровне и победой на чемпионате мира по блицу в 2021 году.

Применяет очень вариативные дебюты в зависимости от цвета играемых фигур – от ферзевого гамбита до сицилианской защиты.

Цзюй Венцзюн (2563)

Действующая чемпионка мира по классическим шахматам очень ровно играет как на дистанции, так и в условиях ограниченного времени. Китайская шахматистка очень любит побеждать россиянок, обыграв Ланго в 2018 и Горячкину в 2020 годах.

Обе победы были одержаны в тай-брейке, поэтому нет причин считать, что у Венцзюна будут проблемы именно с таймингом. Цзюй имеет широкий арсенал дебютов, начиная партии с ферзевого гамбита, каталонской и классической сицилианской защиты.

Китаянка является главным фаворитом турнира, однако надеемся, что сестры Музычук смогут навязать борьбу действующей чемпионке мира.

Формат турнира

Чемпионат мира по блицу и рапиду по шахматам пройдет с 26 по 31 декабря 2024 года в Нью-Йорке.

Участники сыграют 13 (мужчины) и 11 (женщины) туров по швейцарской системе. Контроль времени рапида – 15 минут + 10 секунд после каждого хода. Блиц – 3 минуты + 2 секунды.

Рапид будет играть с 26 по 29 декабря, а блиц запланирован на 30 и 31 декабря.