Я уникальный боец: Правила жизни Тайсона Фьюри

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри 19 мая проведет бой с Александром Усиком. На кону будут стоять четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащие украинцу, а также титул WBC британца.

"Цыганский король" также известен своими резонансными заявлениями, эпатажным поведением. Он никогда не жалеет о сказанном.

Правила жизни Тайсона Фьюри

Я уникальный боец. В истории никогда не было такого, как я. Такие появляются только раз в 1000 лет.

Я воин, а не бизнесмен! Не думаю о деньгах, славе и благополучии. Меня волнуют только бои.

Неважно, сколько раз люди унижали вас в жизни. Никогда не обращайте на это внимание, потому что это ничего не значит.

Мое богатство – мои дети, моя сила – моя жена.

Я не боюсь дьявола. Сразился бы даже с ним.

Никогда никого недооценивайте. Потому что все может пойти не так, как мы уже видели много, много раз в прошлом, когда чемпионы недооценивают своих соперников. Со мной этого никогда не произойдет. Я очень упорно тренируюсь и уважаю каждого соперника.

Я не алкоголик, а просто дьявол в выпивке. На сто процентов собираюсь погулять с болельщиками. Я известен этим. Собираюсь незаметно спрятать несколько ящиков в свой чемодан. Вспомните Евро-2016, когда я отправился в Ниццу и купил 200 фанатам коктейли.

Никто нам не может обещать, что завтра наступит. Однажды ты можешь выйти попить пива и не вернуться домой.

Мною двигает не конкуренция. Это обучение. Так что пока я могу оставаться в форме, активным и психически здоровым, всегда буду тренироваться.

Мне вообще плевать, что обо мне думают и как запомнят. Но это приключение (профессиональная карьера. – ред.) интересно. У меня были свои подъемы, были провалы.

Я реально не парюсь о том, кто лучший в истории. Все это невозможно. Ты не можешь подраться с кем-нибудь из прошлого. Ты можешь сразиться только с теми, кто сегодня есть. Если ты поразишь этих людей, то вот оно. Если хочешь, дерешься со следующим. Если проигрываешь – возвращаешься, перестраиваешься и пробуешь снова. Если нет, то заканчиваешь карьеру.

Я не держусь за светскую жизнь. Я не держусь за жизнь звезды бокса. Когда я нахожусь дома с детьми, собаками и Пэрис (жена. – ред.), неважно, сколько я выиграл чемпионских титулов и какой у меня рекорд.

Все награды мира не имеют значения, когда у вас есть дети.

В Моркане (родной город боксера. – ред. ) я могу побыть наедине со своей семьей и заниматься своими делами. У меня нет самых больших в мире рутинных дел. Я занимаюсь самыми маленькими рутинными делами. Я просыпаюсь рано утром, отвожу детей (в школу – прим.), возвращаюсь, тренируюсь и как бонус – иду с ней (с женой – прим.) в супермаркет за покупками. Я смотрю, насколько вещи дорогие. Потом захожу в кафе. Это спокойная жизнь, я вдали от проблем, от всех е***тов. Я не могу здесь многое наделать, поскольку Пэрис меня контролирует.

Я уже обеспечил себе будущее. Даже если я больше никогда не выйду на ринг, мне не нужно будет работать до смерти – до 100 лет, или сколько я там проживу.

Я делаю все самопроизвольно. Никому не нужно вставлять мне в спину ключ и открывать там дверь. Я сам себе владелец.

У меня есть две цели. Хочу возглавить ежегодный список самых оплачиваемых спортсменов Forbes, а планирую сняться в голливудском фильме.