Врач-диетолог Усика: Сейчас биологический возраст Александра - 22 года

Врач семейной медицины Екатерина Толстикова в течение многих лет как врач-диетолог сотрудничает с боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко, бойцом ММА Ярославом Амосовым, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук, теннисисткой Катариной Завацкой и с футбольной командой Украинской Премьер-лиги ковалевским Колосом. Максим Розенко расспросил Толстикову о нюансах и результатах сотрудничества с Усиком, попросил оценить биологический и метаболический возраст его организма и выяснил, чем профессиональные спортсмены выгодно отличаются от звезд отечественного шоубизнеса.

Максимальный вес Усика

- Госпожа Екатерина, с Усиком вы уже работаете около 5 лет. Сколько раз за это время виделись лично?

- Первые годы мы виделись чаще. Я приезжала в тренировочный лагерь Александра, когда он его проводил в Украине. В любом случае я его видела больше раз чем любого другого спортсмена, с которым сотрудничаю.

- Что Усик удивлял?

-Мне всегда импонировала его дисциплинированность. Все мои докторские рекомендации выполнялись. Мне вообще комфортно работать с профессиональными спортсменами именно из-за этой черты. Их тренировочные процессы настроены, у них есть свои структурированные команды. Профессиональные спортсмены выгодно отличаются от политиков и представителей шоубизнеса, с которыми я тоже работаю, в плане дисциплины. У двух последних категорий с ней не очень. Относительно Усика, я больше общаюсь с директором его команды Сергеем Лапиным.

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- Как изменился рацион Александра после его перехода в супертяжелую весовую категорию?

- Я все рассчитывала таким образом, чтобы были закрыты все дефициты не только с помощью препаратов и витаминов, но и именно благодаря питанию. Ведь это очень важно, поскольку таким образом выравнивается пищевое поведение. У человека меняются вкусовые предпочтения. Когда мы начали работать, у Александра был рацион другой калорийности. По-другому поддерживался вес и энергичность. Сейчас, в супертяжелом весе нам нужно, чтобы вес увеличивался не только за счет жировой ткани, поскольку при жировой ткани возникают риски воспаления. Поэтому проводим работу, чтобы набрать вес, но чтобы при этом жировая ткань не навредила здоровью. Профессиональный спорт - это, мягко говоря, не очень полезно для здоровья. Когда мы начали сотрудничество, некоторые анализы Александра были не на эталонном уровне, поэтому пришлось многое менять.

- Сколько Усик весил в "общественной" жизни в 2019 году и сколько весит сейчас?

- Я всегда говорю профессиональным спортсменам, что работа должна проводиться не только в тренировочном лагере, но и в паузах между боями. Поскольку это тот фундамент, который дает организму возможность бесперебойно работать и в дальнейшем. Это очень важно. К сожалению, многие спортсмены вышли из советских школ и продолжают использовать абсолютно устаревшие методы: капельницы, питание, которые не соответствовали поддержанию здоровья в межсезонный период. В итоге у них были качели.

- Усика это тоже касалось?

- Хороший показатель того, что все работает - анализы в межсезонный период. Если с ними все хорошо, то человек работает системно. У Александра с анализами в паузе между боями все в порядке. Когда мы начали работать Усик весил около 92-93 кг. В то время имели место чрезмерные физические нагрузки и вес Александра снижался. Сейчас этой проблемы не существует. Усик весит более 100 кг. Вес держится на протяжении всей подготовки. Это означает, что все просчитано правильно. Пища сбалансирована. Во время интенсивных тренировок Александр не теряет самое важное - мышечную ткань. Это влияет на суставы и здоровье всего организма в целом. В ход идет гликоген и жировая ткань. В итоге за эти 5 лет сейчас мы имеем максимальный вес, который вы сможете увидеть на церемонии взвешивания перед боем.

- Александру сейчас 37 лет. А какой его биологический возраст? Насколько у него изношенный организм? Сколько он еще сможет пройти тренировочных лагерей и боев, где физические нагрузки на пределе человеческих возможностей?

- Я смотрю на показатели его анализов. Там нет воспалений, которые приводят к хроническим заболеваниям и истощению организма. Сейчас его организм выглядит гораздо моложе, чем на 37 лет и может работать на этом уровне еще достаточно долгое время. Приборы показывают его биологический и метаболический возраст на уровне 22 лет.

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- Какие изменения в рационе питания между 32-летним Усиком и 37-летним?

-Все зависит от интенсивности физических нагрузок и цели по весу. Когда Александр перешел в супертяжелый вес, изменились границы калорийности. Они достаточно высокие. Только в этом разница. Была проведена ювелирная работа в рационе питания - добавились определенные ингредиенты, но не было кардинального изменения рациона.

- Как отличается рацион питания Усика во время тренировочного лагеря и в паузе между боями?

- Каждый человек в отпуске хочет поесть что-то вкусное. Для человека это и психологическая разгрузка. Важно, чтобы она была и у спортсменов. По анализам в межсезонный период я вижу, что он не делает серьезных погрешностей в питании во время отпуска. Он очень хорошо владеет своим пищевым поведением и вкусовыми предпочтениями, уже привык к определенному набору ингредиентов и блюд. По анализам я не вижу, что он употребляет продукты, которые могут ухудшить состояние его здоровья. Нет признаков того, что что-то нарушает работу его организма. Он поддерживает себя в форме не только во время подготовки к боям, но и в паузе между ними.

- Посещали бои Александра? Смотрели трансляции? Возможно за 5 лет уже стали немного разбираться в правилах профессионального бокса?

- Не пропускаю телетрансляций боев. До знакомства с Усиком вообще не интересовалась профессиональным боксом, ничего в нем не понимала. Сейчас уже прекрасно понимаю, что такое нокдаун, сколько раундов в чемпионском бою, сколько длится раунд. К сожалению, вживую пока не было возможности посмотреть его бои. Была на поединках Василия Ломаченко.

- У вас с Александром сугубо рабочие отношения? Усик поздравляет, например, с днем рождения?

- Мы не нарушаем субординации. Общаемся, когда у кого-то есть потребность. Александр давал комментарий, который я разместила на обложке своей книги. Я ему ее прислала, он ее читал. Причем книга ему понравилась, он написал мне о ней много приятных вещей. Если у него возникают какие-то вопросы, он может мне написать, я ему охотно отвечаю. Если нужна помощь его друзьям, так же откликаюсь.

- Недавно жена Александра Екатерина родила четвертого ребенка и при этом сохраняет неплохую физическую форму. Ее не консультируете по питанию?

- Катерина действительно в хорошей форме, но мы с ней еще не сотрудничали. Либо она сама очень хорошо разбирается в питании, либо с кем-то сотрудничает.

- Что можете рассказать об Амосове?

- С Ярославом работаю с 2020 или 2021 года. Он тоже очень дисциплинированный человек. Горжусь, что у нас есть такие профессиональные спортсмены. Помню его удивление, когда накануне взвешивания я не убрала углеводы из его рациона. Он очень много всего ел. Сказал, что до этого у него никогда такого не было. Рассказывал, как шел с большой тарелкой макарон, а все остальные спортсмены смотрели на него, не понимая, как так можно есть перед взвешиванием и как он сделает вес. Но через знания мы сделали этот процесс комфортным для Ярослава. Его это тоже удивляло. Советские методы в подготовке мы убрали.

- Бех-Романчук пришла к вам по рекомендации?

- Да, ей меня рекомендовал психофизиолог Василия Ломаченко. Он попросил посмотреть ее анализы и помочь. Я думаю, что девушкам сложнее в профессиональном спорте чем парням, поскольку у них есть предубеждения относительно еды. Что что-то категорически нельзя есть. Они почти всегда себя в чем-то ограничивают. И это становится проблемой. Мы с Мариной решали этот вопрос. Сейчас она очень классно выглядит. Если у нее возникают ухудшения самочувствия, она обращается ко мне. Я корректировала ее рацион, назначала витамины. И она шла дальше, демонстрируя хорошие спортивные результаты. Отмечу, что у меня нет с Мариной такого тесного сотрудничества, как с Александром, я консультировала ее пару раз.

Постоянно в течение трех лет веду как врач теннисистку Катарину Завацкую. Помогаю и с психологическими нюансами, потому что понимаю, какие могут быть проблемы у девушек во время и после тренировок. Как они истощаются. Как им не хочется что-то делать. На момент обращения Катарина имела плохое самочувствие и колебалась, стоит ли даже продолжать свою профессиональную спортивную карьеру. При этом очень хотела вылечить проблемы с ЖКТ. За некоторое время мы нормализовали систему, полностью скорректировали ее рацион. Закрывали дефициты, добавляли витаминов. И сейчас продолжаем сотрудничать. Для меня Катарина - очень классный кейс, который наглядно демонстрирует, что если человек очень хочет улучшить свое здоровье, будет все делать для этого, то у него получится.