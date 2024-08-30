Известный украинский боксер, который был чемпионом мира, вернется на ринг в 40-летнем возрасте

Украинский боксер Виктор Постол (31-5, 12КО), бывший чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC, планирует свой следующий бой провести в Украине.

Об этом сообщает LuckyPunch.

Источник отмечает, что вечер бокса, в котором отбоксирует Постол, пока не разглашается. Также ничего не указано о его будущем сопернике.

Свой последний поединок 40-летний Постол провел в июле 2023 года. В Лас-Вегасе он проиграл нокаутом в 7 раунде представителю Доминиканы Элвису Родригесу.

В начале карьеры Виктор проводил поединки в Украине, 18 из которых прошли в Киеве, еще один состоялся в Запорожье.

Напомним, что украинский боксер Владислав Сиренко подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotion.