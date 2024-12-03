Ампутация глаза и тяжелая болезнь: ушел из жизни легендарный мексиканский боксер

В 46-летнем возрасте скончался легендарный мексиканский боксер Исраэль Васкес (44-5, 32 КО).

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Спасибо тебе, Исраэль, за столько замечательных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное - за его пределами. Ты теперь вечен, отдыхай с миром, все будет хорошо", – написал он.

Ранее у экс-чемпиона мира во второй более легкой весовой категории обнаружили саркому.

Васкес, чей агрессивный, приятный для толпы стиль принес ему прозвище Магнифико, был наиболее известен своей эпической тетралогией с мексиканцем Рафаэлем Маркесом. Два бойца столкнулись четыре раза между 2007 и 2010 годами, что стало одним из самых жестоких и увлекательных соревнований по боксу.

Журнал "Ринг" объявил их второй поединок "Боем 2007 года", а третья встреча получила признание "Бой года 2008".

Серия травм, в том числе отслойка сетчатки глаза, в конце концов, заставила его уйти на пенсию в 2010 году. В 2016 году ему ампутировали глаз. Мексиканец потом ходил с протезом, а на публику надевал очки.

Напомним, сегодня черный день для мира спорта: ушел из жизни легендарный австралийский теннисист и чемпионка Олимпиады-1996 по метанию диска.