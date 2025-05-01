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Усик удивил выбором соперника для прощального поединка

Олександр Булава — 1 мая 2025, 23:01
Усик удивил выбором соперника для прощального поединка
Олександр Усик
Getty Images

Чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что после реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) его ожидает прощальный бой.

Об этом украинский боксер рассказал в комментарии Mail Sport Boxing.

"Я думаю, что два боя и достаточно. Если я так говорю, то это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя.

Сейчас сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри", – сказал Усик.

При этом для прощального поединка Усик выбрал именно Тайсона Фьюри.

Отметим, что украинец дважды побеждал как Фьюри, так и Джошуа.

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне 19 июля.

Накануне прошла пресс-конференция с участием обеих команд, которая была довольно жаркой.

Украинский чемпион высказался относительно второго боя с Дюбуа, попутно поссорившись с одним из журналистов и тренером британца.

Пришлось вступиться за своего подопечного менеджеру Усика Эгису Климасу, который опроверг все спекуляции относительно симуляции Александра.

Завершилась встреча двух топовых боксеров минутной битвой взглядов.

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