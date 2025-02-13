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Усик попал в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Микола Дендак — 13 февраля 2025, 11:20
Усик попал в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) попал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году.

Об этом сообщает Sportico.

Украинец оказался на седьмом месте. За два поединка против Тайсона Фьюри он получил 122 миллиона долларов. Что интересно, британский боксер расположился на 3 строчке, заработав 147 млн.

Больше всего же получил 40-летний футболист Криштиану Роналду (260 млн), Лионель Месси на 4 месте (135 млн). А вторую строчку занял баскетболист Стефен Карри. Его бюджет пополнился на 153,8 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году

  1. Криштиану Роналду (футбол) – 260 млн долларов;
  2. Стефен Карри (баскетбол) – 153,8 млн;
  3. Тайсон Фьюри (бокс) – 147 млн;
  4. Лионель Месси (футбол) – 135 млн;
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;
  6. Неймар (футбол) – 133 млн;
  7. Александр Усик (бокс) – 122 млн;
  8. Карим Бензема (футбол) – 116 млн;
  9. Килиан Мбаппе (футбол) – 110 млн;
  10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

* Все суммы указаны без учета налогов.

Напомним, накануне Александр Усик поднялся на 8 позицию в рейтинге старейших обладателей титула в самом престижном дивизионе.

Ранее украинский боксер заявил, что его будущим соперником станет победитель поединка за звание чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Даниэль Дюбуа.

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Олександр Усик

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