Усик против Фьюри: почему об этом снова говорят и действительно ли возможен третий бой

Когда-то мир бокса точно будет скучать по Тайсону Фьюри – первоклассному тяжеловесу с харизмой, непредсказуемостью и умением быть шоуменом. Но это будет не сейчас, потому что пока "Цыганский король" просто не дает возможности забыть о себе. Реванш Усика и Дюбуа, противостояние Канело и Кроуфорда и даже боксерские успехи блогера Джейка Пола в эти дни не так обсуждают, как вероятное возвращение Тайсона Фьюри в ринг.

Чего же на самом деле стоит ожидать от британца, действительно ли возможен его третий бой с Усиком, и все последние новости о потенциальном "камбэке" Фьюри – в этом материале.

Дважды уйти, чтобы... дважды вернуться?

Тайсон Фьюри часто публично вспоминает Бога. В Украине говорят, что Всевышний любит троицу. Вряд ли в британском, то бишь цыганском, религиозно-народном творчестве есть похожая поговорка, но Фьюри уже дважды объявлял о завершении карьеры. И если сейчас он вернется – придется рано или поздно, снова уйти на боксерскую пенсию, в третий раз.

Правда, в обоих случаях не очень верилось, что у британца с боксом окончательный "зи энд". То, что Фьюри может вернуться, было понятно едва ли не сразу после его объявления о завершении карьеры. Такие ребята часто уходят, чтобы... прийти еще раз.

Впрочем, сначала британец немного исчез из информационного пространства. Но ненадолго. Впоследствии – Фьюри активно появлялся в медиа и соцсетях, однако бокса в его жизни было очень мало. По крайней мере публично. Футбол, встречи с "селебритиз" и даже тренировки своей жены.

Со временем Фьюри все же вернулся в привычную среду, демонстрируя свою неплохую физическую форму и готовность снова быть "в деле", если будет хорошее предложение. И похоже, что такое предложение появилось...

Турки и деньги. Много денег

"18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли". Трилогия! Насчет билетов связывайтесь со Спенсером Брауном (его менеджер – ред)", – написал Фьюри 3 июля на своей странице в Instagram.

А перед этим британец дал несколько более объемный комментарий, в котором объяснил свою мотивацию. В частности, снова вспомнил о якобы несправедливом результате предыдущих поединков с украинским боксером.

"Знаете, если бы я возвращался, то только ради боя с Усиком. Но я хочу честного результата в Англии. Он единственный боксер, ради которого хочу вернуться? Именно его я хочу. Это бой, который я больше всего хотел бы получить следующим", – сказал Тайсон.

Этому предшествовали сотни комментариев о возвращении Фьюри от экспертов, промоутеров, боксеров и представителей СМИ. Впрочем, стоит выделить едва ли не ключевой из них. Это слова того, кто может дать то, что нужно Фьюри – большие бои и еще большие деньги. Конечно, это Турки.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений заявил о "камбэке" Фьюри как о свершившемся факте.

"Цыганский король" вернется. Я разговаривал с ним, и он мне пообещал, что будет на Riyadh Season в 2026 году... Нам надо устроить охоту на кролика", – отметил Турки.

И упоминание о "кролике" было не случайностью. Именно так Фьюри иногда называл Усика, апеллируя к разнице в габаритах. Поэтому Турки также имел в виду именно бой Тайсона с Усиком.

О деньгах и мести за эфемерную несправедливость Усику говорили люди, которые тоже довольно неплохо знают Фьюри. О финансовой мотивации самопровозглашенного "Цыганского короля" – почти все, кому не лень. О какой-то тотальной несправедливости двух поединков против Усика в контексте судейских записок – преимущественно сам Тайсон и его команда.

Итоги. Пока не окончательные

То, что раньше воспринималось как пустая болтовня, сейчас все больше приобретает очертания и конкретику. Прежде всего, стоит обратить внимание на фактаж, а его хватает. Как минимум, назван конкретный день и локация боя.

Почему же именно такая дата? Вряд ли Фьюри нужно столько времени для тренировочного лагеря, или же Турки и другие организаторы боя против Усика будут так долго над ним работать. Скорее всего, это связано с другими боксерскими событиями, в частности, реваншем Усика с Дюбуа. А еще – Джозефом Паркером, который значится первым в очереди на бой с победителем.

По крайней мере, так было до этой эпопеи с возвращением Фьюри. То есть, Тайсон выбрал определенный люфт во времени. И это сделал не случайно.

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Еще один важный аспект – арена. По мнению Фьюри, его обокрали в предыдущих поединках, которые проходили в Саудовской Аравии. Эр-Рияде и Kingdom Arena – вряд ли домашний стадион Усика, но Тайсон на это не обращает внимания. Поэтому на этот раз он хочет поединка на своем "поле" и выбрал для этого легендарную арену "Уэмбли" в Лондоне.

В конце концов, стоит обратить внимание и на заявление Турки, человека, который годами строит свой имидж. Да, контраверсионные заявления у него бывают, но бросать слова на ветер в контексте организации такого"мейн ивента" ему точно не на руку.

Готовность драться именно с Фьюри высказывал в интервью и сам Усик. При этом, согласен наш боксер выйти на поединок даже на арене, которую выберет соперник. В конце концов, ключевые менеджеры его команды также не исключали вероятности трилогии, но изначально все нацелены на поединок против Дюбуа, до которого осталось две недели.

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Тайсону показалось мало таких заявлений Усика и его команды. И, наверное, чтобы дополнительно мотивировать украинца он решил сделать глупость, встретившись с другом Путина, президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым. Хотя, зная Фьюри, он мог сделать это и по другим мотивам.

Так что теперь у нас есть все, что необходимо для третьего боя Усика и Фьюри– публичное"за" обоих боксеров, организатора боя и предварительная дата с локацией. Вернется лиФьюри только ради Усика только ради Усика? Возможно, но не факт. Там же еще и Джошуа есть, и Дюбуа, которого Тайсон также недавно назвал легким соперником для себя.

Что может произойти за это время, до условного 18 апреля? Да что угодно. От потенциальной травмы кого-то из участников поединка и до того, что Фьюри просто может передумать, впасть в депрессию или податься в еще в какой-то сегмент "энтертеймента".

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В конце концов, не так давно промоутер британца Фрэнк Уоррен говорил, что Тайсон страдает биполярным расстройством. Домыслы это или конкретный медицинский диагноз – пока сказать трудно. Но то, что Фьюриприсуще часто менять свою позицию – факт.

Фьюри может строить из себя дурачка, пить пиво, быть в депрессии, но онточно имеет неплохой IQ и очень любит деньги. Сейчас ему 36 и вот представилась возможность, едва ли не в последний раз в карьере еще раз получить многомиллионный контракт. Кажется, что Тайсон свой шанс не упустит.

Вся эта история с намеком на трилогию быстро набирает обороты. Вполне вероятно, что вскоре мы узнаем еще больше конкретики. Отправная точка – финальный гонг после поединка Усик – Дюбуа.