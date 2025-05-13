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Чемпион Бокс

Без проблем: Усик ответил на предложение провести третий бой с Тайсоном Фьюри

Богдан Войченко — 13 мая 2025, 13:06
Без проблем: Усик ответил на предложение провести третий бой с Тайсоном Фьюри
Олександр Усик
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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможной трилогии с Тайсоном Фьюри.

Об этом украинец рассказал в разговоре с промоутером британца Фрэнком Уорреном.

"Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой.

Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем", – сказал Александр.

@frankwarrenofficial 🚨 Usyk 𝗪𝗔𝗡𝗧𝗦 the trilogy with Tyson Fury, and calls for a special venue to host it… 😮 #UsykDubois2 #TysonFury ♬ original sound - Frank Warren

Напомним, в прошлом году Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая. Британец потерпел поражение раздельным решением судей и потерял пояс чемпиона WBC.

Реванш состоялся 21 декабря. Украинец еще более убедительно одержал победу – все судьи насчитали 116:112 в пользу Усика.

Ранее сообщалось, что Фьюри намекнул на возможное возвращение ради третьего боя с Александром Усиком.

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