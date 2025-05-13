Без проблем: Усик ответил на предложение провести третий бой с Тайсоном Фьюри
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможной трилогии с Тайсоном Фьюри.
Об этом украинец рассказал в разговоре с промоутером британца Фрэнком Уорреном.
"Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем еще один бой.
Трилогия? Без проблем. Я готов. Бой на "Олд Траффорд"? Да, без проблем", – сказал Александр.
Напомним, в прошлом году Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая. Британец потерпел поражение раздельным решением судей и потерял пояс чемпиона WBC.
Реванш состоялся 21 декабря. Украинец еще более убедительно одержал победу – все судьи насчитали 116:112 в пользу Усика.
Ранее сообщалось, что Фьюри намекнул на возможное возвращение ради третьего боя с Александром Усиком.