Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Бокс

Промоутер Хиггинс: Паркер – претендент №1 на бой против Усика

Руслан Травкін — 20 июля 2025, 04:13
Промоутер Хиггинс: Паркер – претендент №1 на бой против Усика
Queensberry/Leigh Dawney

Промоутер Дэвид Хиггинс, представляющий интересы Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), заявил, что именно новозеландский боксер является главным претендентом на бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Об этом Хиггинс сказал для Sky Sports вскоре после победы украинца над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

"Весь мир хочет увидеть, как Паркер борется за титул чемпиона мира. Он давно в очереди. Он фаворит. Он обязательный кандидат в WBO.

Приятно слышать, как Фрэнк Уоррен говорит, что Паркер следующий. Приятно слышать, как такие эксперты, как Леннокс Льюис, говорят, что Паркер следующий.

Я думаю, что было бы возмутительно, если бы ему не сделали предложение. Это несправедливо", – заявил Дэвид.

Читайте также :
Фото Абсолютное величие: Усик снова покорил вершину хевивейта. Что ждет украинца дальше?

Отметим, что Джозеф должен был драться с Даниэлем Дюбуа в конце февраля. Британец тогда снялся с боя из-за болезни за три дня до события.

Его заменил Мартин Баколе. Паркер нокаутировал конголезца во втором раунде.

За карьеру новозеландец проигрывал только Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу. Паркер выиграл шесть боев подряд.

Напомним, Усик и Паркер уже обсудили возможный бой, сразу после завершения поединка с Дюбуа.

Читайте также :
Видео Дюбуа упал дважды: видео молниеносного нокаута Усика

Олександр Усик

Паркер впервые обратился к Усику после победы украинца над Дюбуа
Звездный Стивенсон – об Усике: Пример для подражания
Спасибо за подарок: Виталий Кличко прокомментировал победу Усика над Дюбуа
Бывший соперник Усика несколькими словами оценил победу украинца над Дюбуа
Фото дня: как украинские военные смотрели в блиндаже бой Усик – Дюбуа

Последние новости