Промоутер Хиггинс: Паркер – претендент №1 на бой против Усика

Промоутер Дэвид Хиггинс, представляющий интересы Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), заявил, что именно новозеландский боксер является главным претендентом на бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Об этом Хиггинс сказал для Sky Sports вскоре после победы украинца над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

"Весь мир хочет увидеть, как Паркер борется за титул чемпиона мира. Он давно в очереди. Он фаворит. Он обязательный кандидат в WBO. Приятно слышать, как Фрэнк Уоррен говорит, что Паркер следующий. Приятно слышать, как такие эксперты, как Леннокс Льюис, говорят, что Паркер следующий. Я думаю, что было бы возмутительно, если бы ему не сделали предложение. Это несправедливо", – заявил Дэвид.

Отметим, что Джозеф должен был драться с Даниэлем Дюбуа в конце февраля. Британец тогда снялся с боя из-за болезни за три дня до события.

Его заменил Мартин Баколе. Паркер нокаутировал конголезца во втором раунде.

За карьеру новозеландец проигрывал только Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу. Паркер выиграл шесть боев подряд.

Напомним, Усик и Паркер уже обсудили возможный бой, сразу после завершения поединка с Дюбуа.