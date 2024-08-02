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Чемпион Бокс

Усик: Я не верю, а знаю, что мы вернем Крым

Ігор Чернявський — 2 августа, 16:10
Усик: Я не верю, а знаю, что мы вернем Крым

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) уверен в том, что Украина вернет Крым.

Об этом он рассказал в интервью Роману Бебеху.

"Я знаю, а не верю. Я не верю в это, я знаю это. Верить и знать - это разные вещи. Много лет назад я говорил о том, что я буду там, где я сейчас - многие в это не верили. Сейчас я решил говорить не в утвердительной форме, но завуалировано я буду это делать. Люди не верят в это, но я не обращаю на это внимания. Я некоторым людям не верю, потому что они не искренние", - сказал Усик.

Отметим, что Александр родом из Симферополя. В одном из интервью, которое было записано задолго до полномасштабного вторжения, Усик на вопрос о Крыме ответил, что полуостров принадлежит Богу.

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