Усик сохранил лидерство, Бивол обошел Бетербиева в рейтинге P4P от The Ring
Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерскую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).
Список за 27 февраля опубликовал журнал The Ring, который недавно выкупил Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх.
Усик возглавил рейтинг после первой победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в мае 2024 года. После того украинец одолел британского боксера и в бою-реванше.
Заметим, что в списке произошли определенные изменения. Так Дмитрий Бивол, который накануне победил Артура Бетербиева и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, обошел представителя Канады из России.
Также чемпион мира во втором легчайшем весе Джесси Родригес обошел обладателя титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса.
Рейтинг P4P от The Ring
- (1) Александр Усик (23-0, 14 KO)
- (2) Наоя Иноуэ (29-0, 25 KO)
- (3) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
- (5) Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
- (4) Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
- (7) Джесси Родригес (21-0, 14 КО)
- (6) Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)
- (8) Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
- (9) Дзунто Накатани (30-0, 23 КО)
- (10) Девин Хейни (31-0, 15 КО)
Рейтинг pound for pound (P4P) - это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.