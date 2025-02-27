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Усик сохранил лидерство, Бивол обошел Бетербиева в рейтинге P4P от The Ring

Станіслав Лисак — 27 февраля 2025, 08:58
Олександр Усик
Олександр Усик
Getty Images

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерскую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).

Список за 27 февраля опубликовал журнал The Ring, который недавно выкупил Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх.

Усик возглавил рейтинг после первой победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в мае 2024 года. После того украинец одолел британского боксера и в бою-реванше.

Заметим, что в списке произошли определенные изменения. Так Дмитрий Бивол, который накануне победил Артура Бетербиева и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, обошел представителя Канады из России.

Также чемпион мира во втором легчайшем весе Джесси Родригес обошел обладателя титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса.

Рейтинг P4P от The Ring

  1. (1) Александр Усик (23-0, 14 KO)
  2. (2) Наоя Иноуэ (29-0, 25 KO)
  3. (3) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
  4. (5) Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
  5. (4) Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
  6. (7) Джесси Родригес (21-0, 14 КО)
  7. (6) Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)
  8. (8) Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
  9. (9) Дзунто Накатани (30-0, 23 КО)
  10. (10) Девин Хейни (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) - это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.

The Ring Олександр Усик

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