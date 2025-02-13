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Это невозможно: Усик – о возвращении в крузервейт

Олександр Булава — 13 февраля 2025, 18:20
Это невозможно: Усик – о возвращении в крузервейт
Олександр Усик
Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) считает, что уже не сможет драться в крузервейте.

Цитирует украинца Sky Sports.

"Я думаю, что это невозможно. Потому что я шесть лет работал, чтобы увеличить свой вес, и я работаю, работаю, работаю, работаю, ем, ем, ем и работаю. А теперь спускаться вниз? Нет.

Это очень сложно. Мой тренер по физподготовке, моя команда сказала мне: "Эй, послушай, это плохая идея – возвращаться в крузервейт, потому что ты уже не мальчик. Тебе не 24-25 лет. Хотя это их мнение, а я прекрасно себя чувствую", – рассказал Усик.

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единогласным решением судей. Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно освободил титул IBF. Сейчас этот пояс принадлежит другому британцу Даниэлю Дюбуа.

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