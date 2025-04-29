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Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа

Олександр Булава — 29 апреля 2025, 18:42
Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа
Олександр Усик
Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет второй бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Украинский боксер после завершения пресс-конференции с британским боксером в Лондоне, которая была посвящена реваншу, он заявил, что отправляется в тренировочный лагерь для подготовки.

"Спасибо всем. Мы отправляемся в тренировочный лагерь. Увидимся позже", – заявил Усик.

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне 19 июля.

Накануне прошла пресс-конференция с участием обеих команд, которая была довольно жаркой.

Украинский чемпион высказался относительно второго боя с Дюбуа, попутно поссорившись с одним из журналистов и тренером британца.

Пришлось вступиться за своего подопечного менеджеру Усика Эгису Климасу, который опроверг все спекуляции относительно симуляции Александра.

Завершилась встреча двух топовых боксеров минутной битвой взглядов.

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