Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет второй бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Украинский боксер после завершения пресс-конференции с британским боксером в Лондоне, которая была посвящена реваншу, он заявил, что отправляется в тренировочный лагерь для подготовки.

"Спасибо всем. Мы отправляемся в тренировочный лагерь. Увидимся позже", – заявил Усик.

"Boxing lesson" posters...



Team Usyk lay down the gauntlet to Team Dubois... #UsykDubois2 | July 19 | Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/LO4eRds3fv — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 29, 2025

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне 19 июля.

Накануне прошла пресс-конференция с участием обеих команд, которая была довольно жаркой.

Украинский чемпион высказался относительно второго боя с Дюбуа, попутно поссорившись с одним из журналистов и тренером британца.

Пришлось вступиться за своего подопечного менеджеру Усика Эгису Климасу, который опроверг все спекуляции относительно симуляции Александра.

Завершилась встреча двух топовых боксеров минутной битвой взглядов.