Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Дюбуа
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет второй бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Украинский боксер после завершения пресс-конференции с британским боксером в Лондоне, которая была посвящена реваншу, он заявил, что отправляется в тренировочный лагерь для подготовки.
"Спасибо всем. Мы отправляемся в тренировочный лагерь. Увидимся позже", – заявил Усик.
Напомним, второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет в Лондоне 19 июля.
Накануне прошла пресс-конференция с участием обеих команд, которая была довольно жаркой.
Украинский чемпион высказался относительно второго боя с Дюбуа, попутно поссорившись с одним из журналистов и тренером британца.
Пришлось вступиться за своего подопечного менеджеру Усика Эгису Климасу, который опроверг все спекуляции относительно симуляции Александра.
Завершилась встреча двух топовых боксеров минутной битвой взглядов.